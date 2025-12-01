https://fr.sputniknews.africa/20251201/valeurs-traditionnelles-la-russie-un-phare-pour-la-france-1081023712.html
Dans ce numéro de Sans Détour, Olivier Rouault, directeur de l'Institut Anne de Russie, analyse le concept de valeurs traditionnelles. Il oppose la défense de ces dernières en Russie à leur abandon, selon lui, par l'Occident, et esquisse les racines historiques communes unissant les deux nations.
Olivier Rouot développe une analyse historique pour expliquer la "complicité" ancienne qu'il perçoit entre la France et la Russie, fondée sur un socle spirituel commun. Il remonte aux origines chrétiennes des deux nations pour en faire le ciment d'une convergence profonde, où le politique trouve sa source dans le religieux.
Valeurs traditionnelles: la Russie, un phare pour la France?
13:07 01.12.2025 (Mis à jour: 15:35 01.12.2025)
Dans ce numéro de Sans Détour, Olivier Rouot, directeur de l'Institut Anne de Russie, analyse le concept de valeurs traditionnelles. Il oppose la défense de ces dernières en Russie à leur abandon, selon lui, par l'Occident, et esquisse les racines historiques communes unissant les deux nations.
Olivier Rouot développe une analyse historique pour expliquer la "complicité" ancienne qu'il perçoit entre la France et la Russie, fondée sur un socle spirituel commun. Il remonte aux origines chrétiennes des deux nations pour en faire le ciment d'une convergence profonde, où le politique trouve sa source dans le religieux.
"En réalité, il existe une convergence, une sorte de complicité historique, ancienne, entre la France et la Russie, vous l'avez noté. Nonobstant, quelques accidents d'histoire, et cette complicité n'est pas du hasard. Ainsi par exemple En France, le baptême de Clovis et de ses soldats en l'an 496 à Reims, c'est le baptême de la France. Mais la Russie, à peine plus tard, a vécu le même phénomène. Et en Russe, avec l'apostrophe, le baptême du prince Vladimir et ses soldats en 988, suivi de l'immersion massive du peuple dans le Nièvre, marque l'entrée de la Russie dans la foi chrétienne. Dans les deux cas, c'est un événement sacramentel, le baptême du prince et de son armée, qui devient fondateur de la nation. Et ça, c'est déjà une convergence franco-russe profonde. Le politique se reçoit du religieux."