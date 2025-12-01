Afrique
Tandem
L'émission décrypte l'actualité sous un angle régional et international, avec un focus sur le Sahel et l'AES. Elle réunit des personnalités aux profils variés pour une conversation dynamique où les idées s’enrichissent et se répondent, formant un dialogue constructif qui fait avancer la réflexion.
https://fr.sputniknews.africa/20251201/manuscrits-du-sahel-au-cur-dun-patrimoine-que-le-temps-na-pas-efface-1081025155.html
Manuscrits du Sahel: au cœur d'un patrimoine que le temps n'a pas effacé
Manuscrits du Sahel: au cœur d’un patrimoine que le temps n’a pas effacé
‎Les manuscrits du Sahel ne sont pas seulement des objets anciens: ce sont des ponts entre le passé et l'avenir, des invitations à redécouvrir une histoire africaine riche, profonde et savante.
Cet épisode de Tandem est consacré à l'un des trésors les plus précieux et les moins connus du continent africain: les manuscrits anciens du Sahel.Les manuscrits du Sahel ne sont pas seulement des objets anciens : ce sont des ponts entre le passé et l’avenir, des invitations à redécouvrir une histoire africaine riche, profonde et savante. ‎On va parler avec le conservateur de l’Institut Ahmed Baba de Tombouctou ‎Abdel Kader Haidara: Président Exécutif de l'ONG SAVAMA.
Manuscrits du Sahel: au cœur d’un patrimoine que le temps n’a pas effacé

‎Les manuscrits du Sahel ne sont pas seulement des objets anciens: ce sont des ponts entre le passé et l’avenir, des invitations à redécouvrir une histoire africaine riche, profonde et savante.
Cet épisode de Tandem est consacré à l'un des trésors les plus précieux et les moins connus du continent africain: les manuscrits anciens du Sahel.
Les manuscrits du Sahel ne sont pas seulement des objets anciens : ce sont des ponts entre le passé et l’avenir, des invitations à redécouvrir une histoire africaine riche, profonde et savante. ‎
On va parler avec le conservateur de l’Institut Ahmed Baba de Tombouctou ‎Abdel Kader Haidara: Président Exécutif de l'ONG SAVAMA.
