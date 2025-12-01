https://fr.sputniknews.africa/20251201/manuscrits-du-sahel-au-cur-dun-patrimoine-que-le-temps-na-pas-efface-1081025155.html

Manuscrits du Sahel: au cœur d’un patrimoine que le temps n’a pas effacé

Manuscrits du Sahel: au cœur d'un patrimoine que le temps n'a pas effacé

Les manuscrits du Sahel ne sont pas seulement des objets anciens: ce sont des ponts entre le passé et l'avenir, des invitations à redécouvrir une histoire...

Cet épisode de Tandem est consacré à l'un des trésors les plus précieux et les moins connus du continent africain: les manuscrits anciens du Sahel.Les manuscrits du Sahel ne sont pas seulement des objets anciens : ce sont des ponts entre le passé et l’avenir, des invitations à redécouvrir une histoire africaine riche, profonde et savante. ‎On va parler avec le conservateur de l’Institut Ahmed Baba de Tombouctou ‎Abdel Kader Haidara: Président Exécutif de l'ONG SAVAMA.

