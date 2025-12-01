"L'Union européenne devrait écouter l'État tanzanien"

https://fr.sputniknews.africa/20251201/lunion-europeenne-devrait-ecouter-letat-tanzanien-1081024018.html
Des manifestations secouent la Tanzanie ces derniers jours et suscitent l'intérêt des pays occidentaux, dont le Parlement européen.
"De toute façon, le Parlement européen, quoi qu'il arrive, il va organiser son débat, mais ce débat n'est pas orienté uniquement que sur la Tanzanie. Ils vont débattre de la Tunisie aussi. Ils vont débattre de l'Iran aussi. Donc, pour eux, ils ont une compétence universelle sur les autres peuples du monde. Pour eux, ils ont le droit de débattre dans leur Parlement de tout ce qui se passe sur la planète et de sanctionner qui ils veulent dans ce monde. Et il est temps que les pays d'Afrique mettent en place des tribunaux purement africains pour régler les problèmes de l'Afrique", a-t-il ajouté. Retrouvez également dans cette émission: -Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur le bras de fer entre Niamey et Paris sur l'uranium nigérien. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Des manifestations secouent la Tanzanie ces derniers jours et suscitent l'intérêt des pays occidentaux, dont le Parlement européen. Pour Sputnik Afrique, le blogueur malien Ibou Sy a décrypté la position du Bruxelles sur les évènements en cours en Tanzanie.
"Dans beaucoup de pays africains, il y a des organisations qui font des rapports, et c'est sur ces rapports que l'Union européenne se base pour éventuellement agir. Je pense qu'ils devraient écouter l'État tanzanien", a déclaré le géopolitologue malien Ibou Sy au micro de Zone de Contact.
"De toute façon, le Parlement européen, quoi qu'il arrive, il va organiser son débat, mais ce débat n'est pas orienté uniquement que sur la Tanzanie
. Ils vont débattre de la Tunisie aussi. Ils vont débattre de l'Iran aussi. Donc, pour eux, ils ont une compétence
universelle sur les autres peuples du monde. Pour eux, ils ont le droit de débattre dans leur Parlement de tout ce qui se passe sur la planète et de sanctionner
qui ils veulent dans ce monde. Et il est temps que les pays d'Afrique mettent en place des tribunaux purement africains pour régler les problèmes de l'Afrique", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur le bras de fer entre Niamey et Paris sur l'uranium nigérien.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify