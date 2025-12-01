"L'Union européenne devrait écouter l'État tanzanien"

https://fr.sputniknews.africa/20251201/lunion-europeenne-devrait-ecouter-letat-tanzanien-1081024018.html

Des manifestations secouent la Tanzanie ces derniers jours et suscitent l'intérêt des pays occidentaux, dont le Parlement européen.

tanzanie

parlement européen

"De toute façon, le Parlement européen, quoi qu'il arrive, il va organiser son débat, mais ce débat n'est pas orienté uniquement que sur la Tanzanie. Ils vont débattre de la Tunisie aussi. Ils vont débattre de l'Iran aussi. Donc, pour eux, ils ont une compétence universelle sur les autres peuples du monde. Pour eux, ils ont le droit de débattre dans leur Parlement de tout ce qui se passe sur la planète et de sanctionner qui ils veulent dans ce monde. Et il est temps que les pays d'Afrique mettent en place des tribunaux purement africains pour régler les problèmes de l'Afrique", a-t-il ajouté. Retrouvez également dans cette émission: -Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur le bras de fer entre Niamey et Paris sur l'uranium nigérien. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

