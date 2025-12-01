https://fr.sputniknews.africa/20251201/les-sanctions-ne-sont-pas-autre-chose-que-lexpression-dun-rapport-de-force-1081021430.html
"Les sanctions ne sont pas autre chose que l'expression d'un rapport de force"
"Les sanctions ne sont pas autre chose que l'expression d’un rapport de force"
Dans cet épisode de Sans Détour, Sabrina Toscani, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit économique international, discute de la guerre économique... 01.12.2025
"Les sanctions ne sont pas autre chose que l'expression d’un rapport de force"
Dans cet épisode de Sans Détour, Sabrina Toscani, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit économique international, discute de la guerre économique, qui se développe depuis quelques années avec la domination américaine et qui s’est renforcée depuis l’intensification du conflit en Ukraine.
Pour Sabrina Toscani, la guerre économique est un processus ancien dans les relations internationales :Selon Sabrina Toscani, c’est un moyen utilisé par les États-Unis pour contrôler les échanges commerciaux:Et cette conception impérialiste est particulièrement manifeste à l’égard de la Russie, pour Sabrina Toscani:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Afripods Overcast Castbox
"Les sanctions ne sont pas autre chose que l'expression d’un rapport de force"
Dans cet épisode de Sans Détour, Sabrina Toscani, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit économique international, discute de la guerre économique, qui se développe depuis quelques années avec la domination américaine et qui s’est renforcée depuis l’intensification du conflit en Ukraine.
Pour Sabrina Toscani, la guerre économique est un processus ancien dans les relations internationales :
"C'est un concept qui remonte à assez loin, qui a été défini tant par les historiens que les doctrinaires de sciences politiques. Depuis l'avènement, on va dire, de l'impérialisme, c'est un mode normal des relations internationales ou des économies concurrentes. Utilisent le jeu des échanges internationaux pour capturer le maximum de ressources".
Selon Sabrina Toscani, c’est un moyen utilisé par les États-Unis pour contrôler les échanges commerciaux:
"Une entreprise française, qui fabrique par exemple des pièces de voiture, si elle a un composant d'un produit qu'elle fabrique qui détient 10% d'un produit qui vient par exemple des États-Unis, elle est directement soumise à la loi américaine. Alors même qu'elle n'exporterait pas ou qu'elle n'aurait aucun lien avec les États-Unis".
Et cette conception impérialiste est particulièrement manifeste à l’égard de la Russie, pour Sabrina Toscani:
"Les sanctions et les mesures restrictives, puisque au niveau européen, on appelle ça mesures restrictives en réalité unilatérales, ce ne sont pas autre chose que l'expression de rapport de force. Et lorsque des acteurs décident d'agir au nom d'une idéologie sans tenir compte de ce qui se passe dans le réel, parce que les affaires entre entreprises, paiements, exécutions, c'est le réel, alors ce n'est pas sans conséquences".
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour
.