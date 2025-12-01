https://fr.sputniknews.africa/20251201/les-sanctions-ne-sont-pas-autre-chose-que-lexpression-dun-rapport-de-force-1081021430.html

"Les sanctions ne sont pas autre chose que l'expression d’un rapport de force"

Dans cet épisode de Sans Détour, Sabrina Toscani, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit économique international, discute de la guerre économique... 01.12.2025, Sputnik Afrique

Pour Sabrina Toscani, la guerre économique est un processus ancien dans les relations internationales :Selon Sabrina Toscani, c'est un moyen utilisé par les États-Unis pour contrôler les échanges commerciaux:Et cette conception impérialiste est particulièrement manifeste à l'égard de la Russie, pour Sabrina Toscani:

Pour Sabrina Toscani, la guerre économique est un processus ancien dans les relations internationales :Selon Sabrina Toscani, c’est un moyen utilisé par les États-Unis pour contrôler les échanges commerciaux:Et cette conception impérialiste est particulièrement manifeste à l’égard de la Russie, pour Sabrina Toscani:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Afripods Overcast Castbox

