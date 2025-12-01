https://fr.sputniknews.africa/20251201/la-defense-centrafricaine-denonce-lentrainement-de-terroristes-africains-par-kiev-1081013353.html
L'entraînement de terroristes par Kiev en Afrique est scandaleux - le chef de la Défense de la RCA
L'entraînement de terroristes par Kiev en Afrique est scandaleux - le chef de la Défense de la RCA
01.12.2025
Les autorités centrafricaines n'ont pas encore connaissance de tels incidents sur leur territoire, a estimé Claude Rameaux Bireau. Cependant, selon des informations non confirmées, des spécialistes militaires ukrainiens entraînent des terroristes en Algérie, au Tchad et en Mauritanie, et ces terroristes infiltrent ensuite la RCA via les pays voisins, a-t-il déclaré. Kiev, incapable de vaincre la Russie sur le champ de bataille, a décidé d'ouvrir un "second front " en Afrique en soutenant des groupes terroristes dans des États africains amis de Moscou, a précédemment déclaré à Sputnik la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. En 2024, une enquête de Sputnik a révélé que des instructeurs ukrainiens avaient également formé des terroristes en Syrie à l'utilisation de drones suicides.
L'entraînement de terroristes par Kiev en Afrique est scandaleux - le chef de la Défense de la RCA
07:02 01.12.2025 (Mis à jour: 07:13 01.12.2025)
La RCA reçoit des informations opérationnelles concernant de tels incidents de la part de ses voisins et les suit de très près. C'est inadmissible et injustifiable, a déclaré le ministre auprès de Sputnik à l'occasion de la Fête de la République.
Les autorités centrafricaines n'ont pas encore connaissance de tels incidents sur leur territoire, a estimé Claude Rameaux Bireau.
Cependant, selon des informations non confirmées, des spécialistes militaires ukrainiens entraînent des terroristes en Algérie, au Tchad et en Mauritanie, et ces terroristes infiltrent ensuite la RCA via les pays voisins, a-t-il déclaré.
Kiev, incapable de vaincre la Russie sur le champ de bataille, a décidé d'ouvrir un "second front " en Afrique en soutenant des groupes terroristes dans des États africains amis de Moscou, a précédemment déclaré à Sputnik la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.
En 2024, une enquête de Sputnik a révélé que des instructeurs ukrainiens avaient également formé des terroristes en Syrie à l'utilisation de drones suicides.