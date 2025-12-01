https://fr.sputniknews.africa/20251201/guerre-en-ukraine-poutine-na-pas-besoin-de-venir-detruire-la-france-macron-fait-ca-tres-bien-1081030702.html
Guerre en Ukraine: "Poutine n'a pas besoin de venir détruire la France, Macron fait ça très bien"
Guerre en Ukraine: "Poutine n'a pas besoin de venir détruire la France, Macron fait ça très bien"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Sans Détour, Jean-Michel Jacquemin-Raffestin, auteur de "L’Empire du mensonge" discute du mensonge des élites dirigeantes françaises... 01.12.2025, Sputnik Afrique
2025-12-01T16:21+0100
2025-12-01T16:21+0100
2025-12-01T16:21+0100
sans détour
podcasts
ukraine
conflit ukrainien
politique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/01/1081031279_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2c1d335dd1fd2e67b25d066b55975858.jpg
Guerre en Ukraine: "Poutine n'a pas besoin de venir détruire la France, Macron fait ça très bien"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Sans Détour, Jean-Michel Jacquemin-Raffestin, auteur de "L’Empire du mensonge" discute du mensonge des élites dirigeantes françaises concernant la guerre en Ukraine.
Jean-Michel Jacquemin-Raffestin explique que le scénario de l’intensification de la guerre en Ukraine contre la Russie par les élites globalistes était prévu depuis longtemps:
ukraine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/01/1081031279_165:0:1125:720_1920x0_80_0_0_30e25b483841e853721677d94f84f2a1.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
podcasts, ukraine, conflit ukrainien, politique, аудио
podcasts, ukraine, conflit ukrainien, politique, аудио
Guerre en Ukraine: "Poutine n'a pas besoin de venir détruire la France, Macron fait ça très bien"
Dans cet épisode de Sans Détour, Jean-Michel Jacquemin-Raffestin, auteur de "L’Empire du mensonge" discute du mensonge des élites dirigeantes françaises concernant la guerre en Ukraine.
Jean-Michel Jacquemin-Raffestin explique que le scénario de l’intensification de la guerre en Ukraine contre la Russie par les élites globalistes était prévu depuis longtemps:
"On sait très bien, les instructeurs américains sont en Ukraine depuis 30 ans. Ce que les gens ne savent pas, c'est que cette guerre a été préparée, scénarisée depuis plus de 30 ans et c'était ce que j'explique dans mon livre, avec des notes de bas de page pour que les personnes puissent vérifier et télécharger les rapports. Vous avez deux rapports, le rapport de la RAND Corp et le rapport Barry Posen qui sont de 1992-1993, qui expliquaient ce que cette guerre serait inévitable, qu'il fallait la faire. Qu'il fallait absolument séparer la Russie de l'Europe, surtout de l'entente avec l'Allemagne, parce que ça, ça leur faisait très peur, une entente Russie-Allemagne, et que tout était préparé pour détruire, et en même temps détruire l'Europe."