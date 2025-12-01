Guerre en Ukraine: "Poutine n'a pas besoin de venir détruire la France, Macron fait ça très bien"

"On sait très bien, les instructeurs américains sont en Ukraine depuis 30 ans. Ce que les gens ne savent pas, c'est que cette guerre a été préparée, scénarisée depuis plus de 30 ans et c'était ce que j'explique dans mon livre, avec des notes de bas de page pour que les personnes puissent vérifier et télécharger les rapports. Vous avez deux rapports, le rapport de la RAND Corp et le rapport Barry Posen qui sont de 1992-1993, qui expliquaient ce que cette guerre serait inévitable, qu'il fallait la faire. Qu'il fallait absolument séparer la Russie de l'Europe, surtout de l'entente avec l'Allemagne, parce que ça, ça leur faisait très peur, une entente Russie-Allemagne, et que tout était préparé pour détruire, et en même temps détruire l'Europe."