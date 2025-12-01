Afrique
Sans Détour
Toute l'actualité géopolitique sur la guerre en Ukraine, l'Otan et la Russie sans détour, c'est maintenant sur Sputnik Afrique.
Guerre en Ukraine: "Poutine n'a pas besoin de venir détruire la France, Macron fait ça très bien"
Dans cet épisode de Sans Détour, Jean-Michel Jacquemin-Raffestin, auteur de "L'Empire du mensonge" discute du mensonge des élites dirigeantes françaises... 01.12.2025
Dans cet épisode de Sans Détour, Jean-Michel Jacquemin-Raffestin, auteur de "L’Empire du mensonge" discute du mensonge des élites dirigeantes françaises concernant la guerre en Ukraine.
Jean-Michel Jacquemin-Raffestin explique que le scénario de l’intensification de la guerre en Ukraine contre la Russie par les élites globalistes était prévu depuis longtemps:
16:21 01.12.2025
Karine Bechet
Dans cet épisode de Sans Détour, Jean-Michel Jacquemin-Raffestin, auteur de "L’Empire du mensonge" discute du mensonge des élites dirigeantes françaises concernant la guerre en Ukraine.
Jean-Michel Jacquemin-Raffestin explique que le scénario de l’intensification de la guerre en Ukraine contre la Russie par les élites globalistes était prévu depuis longtemps:
"On sait très bien, les instructeurs américains sont en Ukraine depuis 30 ans. Ce que les gens ne savent pas, c'est que cette guerre a été préparée, scénarisée depuis plus de 30 ans et c'était ce que j'explique dans mon livre, avec des notes de bas de page pour que les personnes puissent vérifier et télécharger les rapports. Vous avez deux rapports, le rapport de la RAND Corp et le rapport Barry Posen qui sont de 1992-1993, qui expliquaient ce que cette guerre serait inévitable, qu'il fallait la faire. Qu'il fallait absolument séparer la Russie de l'Europe, surtout de l'entente avec l'Allemagne, parce que ça, ça leur faisait très peur, une entente Russie-Allemagne, et que tout était préparé pour détruire, et en même temps détruire l'Europe."
