Dans cet épisode de Sans Détour, Andreï Manoïlo, docteur es sciences politiques et professeur à l’Université d’État de Moscou, nous explique la spécificité des... 01.12.2025, Sputnik Afrique

2025-12-01T12:43+0100

2025-12-01T12:43+0100

2025-12-01T15:46+0100

sans détour

podcasts

occident

russie

ukraine

informations

propagande

propagande antirusse

Guerre de l’information: de la propagande de masse aux opérations ciblées des services secrets Sputnik Afrique Dans cet épisode de Sans Détour, l'expert Andreï Manoïlo définit la guerre de l'information moderne. Loin de la simple propagande, il s'agit d'un conflit armé à part entière, mené via des opérations ciblées pour affecter le psychisme humain.

Andreï Manoïlo explique en quoi la guerre de l’information se différencie de la propagande:Cette technique ne doit normalement pas être utilisée contre son propre peuple, ce qui soulève beaucoup de questions en ce qui concerne les pays européens:Selon Andreï Manoïlo, la guerre de l’information comme technique de guerre autonome est assez récente:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Afripods Overcast Castbox

