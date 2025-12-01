https://fr.sputniknews.africa/20251201/au-moins-141-migrants-dans-un-bateau-a-la-derive-ont-ete-secourus-en-mauritanie-1081013257.html
Au moins 141 migrants dans un bateau à la dérive ont été secourus en Mauritanie
Au moins 141 migrants dans un bateau à la dérive ont été secourus en Mauritanie
Sputnik Afrique
Cent quarante et une personnes migrantes, originaires de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et dont l'embarcation clandestine dérivait, ont été secourues... 01.12.2025, Sputnik Afrique
2025-12-01T06:58+0100
2025-12-01T06:58+0100
2025-12-01T06:58+0100
mauritanie
afrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/10/1080538398_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_05fb8aa19999d73ac8ed712f40ad4736.jpg
"Il s'agit de 141 candidats à l'immigration clandestine, dont 88 Sénégalais, 44 Gambiens /dont 17 femmes et deux enfants/, quatre Guinéens et deux Maliens", a précisé le ministère mauritanien de la Pêche dans un communiqué. Le sauvetage a eu lieu au large de la ville côtière de Nouadhibou /ouest de la Mauritanie/. La Mauritanie, pays majoritairement désertique d'Afrique de l'Ouest bordé par plus de 700 km de côtes sur l'Atlantique, est devenue ces dernières années un point de départ pour de nombreux migrants venus de pays du continent et qui tentent de rejoindre l'Europe par la mer au péril de leur vie, à la recherche d'un avenir meilleur.
mauritanie
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Algérie Presse Service (APS)
Algérie Presse Service (APS)
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/10/1080538398_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_aa80bfc465167e561f060ad14f0bdac1.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Algérie Presse Service (APS)
mauritanie, afrique
Au moins 141 migrants dans un bateau à la dérive ont été secourus en Mauritanie
Algérie Presse Service (APS)
Cent quarante et une personnes migrantes, originaires de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et dont l'embarcation clandestine dérivait, ont été secourues dimanche au large des côtes mauritaniennes, selon des sources officielles.
"Il s'agit de 141 candidats à l'immigration clandestine, dont 88 Sénégalais, 44 Gambiens /dont 17 femmes et deux enfants/, quatre Guinéens et deux Maliens", a précisé le ministère mauritanien de la Pêche dans un communiqué.
Le sauvetage a eu lieu au large de la ville côtière de Nouadhibou /ouest de la Mauritanie/. La Mauritanie, pays majoritairement désertique d'Afrique de l'Ouest bordé par plus de 700 km de côtes sur l'Atlantique, est devenue ces dernières années un point de départ pour de nombreux migrants venus de pays du continent et qui tentent de rejoindre l'Europe par la mer au péril de leur vie, à la recherche d'un avenir meilleur.