https://fr.sputniknews.africa/20251201/anw-joyoro-une-initiative-pour-engager-des-jeunes-dans-la-consolidation-de-la-transition-au-mali-1081019001.html

Anw Jôyôrô: une initiative pour engager des jeunes dans la consolidation de la transition au Mali

Anw Jôyôrô: une initiative pour engager des jeunes dans la consolidation de la transition au Mali

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de Tandem, Niaman Seydou Kouyaté, coordinateur adjoint, chargé de l'Afrique du Conseil National des Jeunes du Mali (CNJ), explique... 01.12.2025, Sputnik Afrique

2025-12-01T13:01+0100

2025-12-01T13:01+0100

2025-12-01T13:01+0100

tandem

podcasts

mali

jeunesse

transition

opportunités

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/01/1081022732_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b527ea6c73b4e83fca178b99fb2483cb.jpg

Anw Jôyôrô: une initiative pour engager des jeunes dans la consolidation de la transition au Mali Sputnik Afrique Dans cet épisode de Tandem, Niaman Seydou Kouyaté, coordinateur adjoint, chargé de l'Afrique du Conseil National des Jeunes du Mali (CNJ), explique l’importance de "Anw Jôyôrô", portée par le CNJ, ainsi que soutenue par le ministère de la Jeunesse et des Sports, sur instruction du Président de la Transition.

Le but du projet est de "faire la jeunesse malienne un acteur central des secours à cette période de crise, mais que la jeunesse ne soit pas spectateur", affirme Niaman Seydou Kouyaté, coordinateur adjoint, chargé de l'Afrique du Conseil National des Jeunes du Mali (CNJ) et coordinateur national de l'opération Anw Jôyôrô.Selon le coordinateur, les plus grands défis auxquels la jeunesse malienne fait face sont "le défi de l'employabilité, le manque d'accès aux opportunités économiques, la désinformation surtout sur les réseaux sociaux, l'insécurité aussi et parfois le manque d'encadrement même de la jeunesse de façon générale".► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Issiaka Coulibaly https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png

Issiaka Coulibaly https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Issiaka Coulibaly https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png

podcasts, mali, jeunesse, transition, opportunités, аудио