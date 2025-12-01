https://fr.sputniknews.africa/20251201/anw-joyoro-une-initiative-pour-engager-des-jeunes-dans-la-consolidation-de-la-transition-au-mali-1081019001.html
Anw Jôyôrô: une initiative pour engager des jeunes dans la consolidation de la transition au Mali
01.12.2025
Dans cet épisode de Tandem, Niaman Seydou Kouyaté, coordinateur adjoint, chargé de l'Afrique du Conseil National des Jeunes du Mali (CNJ), explique l’importance de "Anw Jôyôrô", portée par le CNJ, ainsi que soutenue par le ministère de la Jeunesse et des Sports, sur instruction du Président de la Transition.
Le but du projet est de "faire la jeunesse malienne un acteur central des secours à cette période de crise, mais que la jeunesse ne soit pas spectateur", affirme Niaman Seydou Kouyaté, coordinateur adjoint, chargé de l'Afrique du Conseil National des Jeunes du Mali (CNJ) et coordinateur national de l'opération Anw Jôyôrô.Selon le coordinateur, les plus grands défis auxquels la jeunesse malienne fait face sont "le défi de l'employabilité, le manque d'accès aux opportunités économiques, la désinformation surtout sur les réseaux sociaux, l'insécurité aussi et parfois le manque d'encadrement même de la jeunesse de façon générale".
Le but du projet est de "faire la jeunesse malienne un acteur central des secours à cette période de crise, mais que la jeunesse ne soit pas spectateur", affirme Niaman Seydou Kouyaté, coordinateur adjoint, chargé de l'Afrique du Conseil National des Jeunes du Mali (CNJ) et coordinateur national de l'opération Anw Jôyôrô.
Et d’ajouter: "Les principaux actes de ce programme, autre que la mobilisation de la jeunesse, la mobilisation citoyenne, qui est d'abord informer la population, sensibiliser, encourager vraiment la participation de toute la jeunesse à organiser la population, les usagers dans les stations, mais aussi la solidarité des actions de solidarité".
Selon le coordinateur, les plus grands défis auxquels la jeunesse malienne fait face sont "le défi de l'employabilité, le manque d'accès
aux opportunités économiques, la désinformation
surtout sur les réseaux sociaux, l'insécurité aussi et parfois le manque d'encadrement même de la jeunesse de façon générale".
