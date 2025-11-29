https://fr.sputniknews.africa/20251129/souverainete-sanitaire-de-lafrique-un-appel-a-la-coherence-dun-ex-ministre-de-guinee-bissau-1080957657.html
Souveraineté sanitaire de l’Afrique: un appel à la cohérence d’un ex-ministre de Guinée-Bissau
Dans une déclaration à la MAP en marge du premier Sommet Africain sur les systèmes de santé et la souveraineté sanitaire, initié par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS), M. Baldé a souligné que cette initiative vient rappeler aux pays africains l’impératif de renforcer leurs structures, leurs capacités humaines et leurs outils de gestion de crise.“Nous ne pouvons pas continuer à dépendre des autres pour protéger nos citoyens”, a-t-il insisté, rappelant que la pandémie de Covid-19 a mis en lumière les faiblesses structurelles du continent, mais aussi la nécessité d’une mobilisation interne durable.Selon lui, le Sommet constitue un cadre essentiel pour identifier les défis communs, partager les expériences réussies et dégager des orientations collectives, autant d’éléments permettant au continent de progresser vers une véritable autonomie sanitaire.M. Baldé a enfin appelé à la multiplication de ce type de rencontres, indispensables pour accompagner l’édification d’une Afrique forte, souveraine et maîtresse de ses choix dans le domaine de la santé.
L’Afrique doit bâtir sa souveraineté sanitaire sur des politiques cohérentes et une coopération renforcée, a affirmé vendredi à Dakhla, l’ancien ministre de l’Administration en Guinée-Bissau, Toumani Baldé.
Dans une déclaration à la MAP en marge du premier Sommet Africain sur les systèmes de santé et la souveraineté sanitaire, initié par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS), M. Baldé a souligné que cette initiative vient rappeler aux pays africains l’impératif de renforcer leurs structures, leurs capacités humaines et leurs outils de gestion de crise.
“Nous ne pouvons pas continuer à dépendre des autres pour protéger nos citoyens”, a-t-il insisté, rappelant que la pandémie de Covid-19 a mis en lumière les faiblesses structurelles du continent, mais aussi la nécessité d’une mobilisation interne durable.
Selon lui, le Sommet constitue un cadre essentiel pour identifier les défis communs, partager les expériences réussies et dégager des orientations collectives, autant d’éléments permettant au continent de progresser vers une véritable autonomie sanitaire.
M. Baldé a enfin appelé à la multiplication de ce type de rencontres, indispensables pour accompagner l’édification d’une Afrique forte, souveraine et maîtresse de ses choix dans le domaine de la santé.