Russie: Terre de Culture
Jalons importants de l'histoire et de la culture russes, langue et formation, astuces d'adaptation à la vie dans le pays de la neige et, surtout, mystérieuse âme russe. Dans des épisodes de podcast d'une demi-heure, nous découvrirons ensemble cette culture dans toute sa diversité.
https://fr.sputniknews.africa/20251128/il-etait-une-fois-lanimation-russe-1080925567.html
Il était une fois… l’animation russe
Il était une fois… l’animation russe
Dans ce nouvel épisode de Russie: Terre de Culture, on vous invite à plonger dans l’univers enchanteur, et souvent méconnu, de l’animation russe, de ses débuts... 28.11.2025, Sputnik Afrique
"Il était une fois… l’animation russe"
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode de Russie: Terre de Culture, on vous invite à plonger dans l’univers enchanteur, et souvent méconnu, de l’animation russe, de ses débuts sous l’Empire tsariste à son âge d’or soviétique, jusqu’à ses héros contemporains comme Macha et Michka, adulés bien au-delà des frontières.
Au micro de Sputnik, Pavel Chvedov, historien d’animation et critique de cinéma, explore un siècle de créativité, d’expérimentation et de poésie visuelle.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
Il était une fois… l’animation russe

Russie: Terre de Culture
"Il était une fois… l’animation russe"
Dans ce nouvel épisode de Russie: Terre de Culture, on vous invite à plonger dans l’univers enchanteur, et souvent méconnu, de l’animation russe, de ses débuts sous l’Empire tsariste à son âge d’or soviétique, jusqu’à ses héros contemporains comme Macha et Michka, adulés bien au-delà des frontières.
Au micro de Sputnik, Pavel Chvedov, historien d’animation et critique de cinéma, explore un siècle de créativité, d’expérimentation et de poésie visuelle.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripodsSpotify
