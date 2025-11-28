https://fr.sputniknews.africa/20251128/il-etait-une-fois-lanimation-russe-1080925567.html

Il était une fois… l’animation russe

Il était une fois… l’animation russe

Sputnik Afrique

Dans ce nouvel épisode de Russie: Terre de Culture, on vous invite à plonger dans l’univers enchanteur, et souvent méconnu, de l’animation russe, de ses débuts... 28.11.2025, Sputnik Afrique

2025-11-28T10:00+0100

2025-11-28T10:00+0100

2025-11-28T10:00+0100

russie: terre de culture

podcasts

russie

culture

film d'animation

smechariki (film d'animation)

masha et michka (dessin animé)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/1c/1080925396_0:105:1025:681_1920x0_80_0_0_cb7d948ec0b78d69469d28e990683ecf.jpg

"Il était une fois… l’animation russe" Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Russie: Terre de Culture, on vous invite à plonger dans l’univers enchanteur, et souvent méconnu, de l’animation russe, de ses débuts sous l’Empire tsariste à son âge d’or soviétique, jusqu’à ses héros contemporains comme Macha et Michka, adulés bien au-delà des frontières.

Au micro de Sputnik, Pavel Chvedov, historien d’animation et critique de cinéma, explore un siècle de créativité, d’expérimentation et de poésie visuelle.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

podcasts, russie, culture, film d'animation, smechariki (film d'animation), masha et michka (dessin animé), аудио