Il était une fois… l’animation russe
Il était une fois… l’animation russe
28.11.2025
"Il était une fois… l’animation russe"
Dans ce nouvel épisode de Russie: Terre de Culture, on vous invite à plonger dans l’univers enchanteur, et souvent méconnu, de l’animation russe, de ses débuts sous l’Empire tsariste à son âge d’or soviétique, jusqu’à ses héros contemporains comme Macha et Michka, adulés bien au-delà des frontières.
Au micro de Sputnik, Pavel Chvedov, historien d’animation et critique de cinéma, explore un siècle de créativité, d’expérimentation et de poésie visuelle.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
Dans ce nouvel épisode de Russie: Terre de Culture, on vous invite à plonger dans l’univers enchanteur, et souvent méconnu, de l’animation russe, de ses débuts sous l’Empire tsariste à son âge d’or soviétique, jusqu’à ses héros contemporains comme Macha et Michka, adulés bien au-delà des frontières.
Au micro de Sputnik, Pavel Chvedov, historien d’animation et critique de cinéma, explore un siècle de créativité, d’expérimentation et de poésie visuelle.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify