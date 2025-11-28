https://fr.sputniknews.africa/20251128/guerre-au-nord-kivu-un-projet-de-pillage-des-ressources-tres-importantes-de-la-rdc-par-le-rwanda-1080936420.html

Guerre au Nord-Kivu: "Un projet de pillage des ressources très importantes de la RDC par le Rwanda"

Guerre au Nord-Kivu: "Un projet de pillage des ressources très importantes de la RDC par le Rwanda"

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Sébastien Périmony, expert de l’Afrique au think tank Institut Schiller en France, dresse le tableau des enjeux... 28.11.2025, Sputnik Afrique

"Ce n’est pas simplement un conflit frontalier, mais un projet de balkanisation de la RDC. Un projet de pillage des ressources très importantes du pays par le Rwanda, soutenu aussi par l’Angola et l’Ouganda, mais surtout par les États-Unis de Bill Clinton et la faction de Tony Blair en Angleterre", affirme Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France, expert de l’Afrique et auteur du livre Voir l’Afrique avec les yeux du futur.Dans le sens, M.Périmony rappelle que "dès 1997, Laurent Désiré Kabila a signé des contrats miniers avec l'American Fields International (AMFI). En réalité cette société est le fief de Bill Clinton. Donc la guerre contre la RDC n’était pas pour la démocratie contre le dictateur Mobutu, mais bien pour le contrôle des matières premières du pays. Depuis, les choses n’ont fait qu’empirer".En effet, depuis 2010, la RDC est considérée comme le premier producteur mondial de cobalt. Auquel s’ajoutent l’uranium et toutes les autres terres rares qui se trouvent justement dans la zone contrôlée par l’armée rwandaise. "Et pour couronner le tout, il y a toutes les entreprises internationales qui profitent du chaos", conclut-il.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

