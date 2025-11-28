Afrique
Afrique en marche
Et si l'Afrique prenait son envol dans le contexte du monde multipolaire naissant? C’est à ce débat que L’Afrique en marche aimerait prendre part.
Guerre au Nord-Kivu: "Un projet de pillage des ressources très importantes de la RDC par le Rwanda"
Guerre au Nord-Kivu: "Un projet de pillage des ressources très importantes de la RDC par le Rwanda"
Sébastien Périmony, expert de l'Afrique au think tank Institut Schiller en France, dresse le tableau des enjeux... 28.11.2025
Guerre au Nord-Kivu: "Un projet de pillage des ressources très importantes de la RDC par le Rwanda"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Sébastien Périmony, expert de l’Afrique au think tank Institut Schiller en France, dresse le tableau des enjeux géostratégiques à l'origine du conflit au Nord-Kivu en RDC.
"Ce n’est pas simplement un conflit frontalier, mais un projet de balkanisation de la RDC. Un projet de pillage des ressources très importantes du pays par le Rwanda, soutenu aussi par l’Angola et l’Ouganda, mais surtout par les États-Unis de Bill Clinton et la faction de Tony Blair en Angleterre", affirme Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France, expert de l’Afrique et auteur du livre Voir l’Afrique avec les yeux du futur.Dans le sens, M.Périmony rappelle que "dès 1997, Laurent Désiré Kabila a signé des contrats miniers avec l'American Fields International (AMFI). En réalité cette société est le fief de Bill Clinton. Donc la guerre contre la RDC n’était pas pour la démocratie contre le dictateur Mobutu, mais bien pour le contrôle des matières premières du pays. Depuis, les choses n’ont fait qu’empirer".En effet, depuis 2010, la RDC est considérée comme le premier producteur mondial de cobalt. Auquel s’ajoutent l’uranium et toutes les autres terres rares qui se trouvent justement dans la zone contrôlée par l’armée rwandaise. "Et pour couronner le tout, il y a toutes les entreprises internationales qui profitent du chaos", conclut-il.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
Guerre au Nord-Kivu: "Un projet de pillage des ressources très importantes de la RDC par le Rwanda"

Afrique en marche
Guerre au Nord-Kivu: "Un projet de pillage des ressources très importantes de la RDC par le Rwanda"
Kamal Louadj
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Sébastien Périmony, expert de l’Afrique au think tank Institut Schiller en France, dresse le tableau des enjeux géostratégiques à l'origine du conflit au Nord-Kivu en RDC.
"Ce n’est pas simplement un conflit frontalier, mais un projet de balkanisation de la RDC. Un projet de pillage des ressources très importantes du pays par le Rwanda, soutenu aussi par l’Angola et l’Ouganda, mais surtout par les États-Unis de Bill Clinton et la faction de Tony Blair en Angleterre", affirme Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France, expert de l’Afrique et auteur du livre Voir l’Afrique avec les yeux du futur.

Et d'ajouter: "Dès 1997, avec l'installation de Laurent Désiré Kabila à la tête de la RDC, le Rwanda avait occupé des postes stratégiques en RDC. Rappelons que les troupes qui sont entrées à Kinshasa pour faire tomber Mobutu étaient dirigées par James Kabarebe, qui sera nommé par la suite chef d’état-major de l’armée congolaise! Peut-on alors parler en 1997 de République Démocratique du Congo, quand cette dernière était contrôlée par les Tutsis rwandais travaillant pour Paul Kagamé?"

Dans le sens, M.Périmony rappelle que "dès 1997, Laurent Désiré Kabila a signé des contrats miniers avec l'American Fields International (AMFI). En réalité cette société est le fief de Bill Clinton. Donc la guerre contre la RDC n’était pas pour la démocratie contre le dictateur Mobutu, mais bien pour le contrôle des matières premières du pays. Depuis, les choses n’ont fait qu’empirer".
En effet, depuis 2010, la RDC est considérée comme le premier producteur mondial de cobalt. Auquel s’ajoutent l’uranium et toutes les autres terres rares qui se trouvent justement dans la zone contrôlée par l’armée rwandaise. "Et pour couronner le tout, il y a toutes les entreprises internationales qui profitent du chaos", conclut-il.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple PodcastsAfripodsDeezerCastboxPodcast AddictSpotify
