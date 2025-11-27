https://fr.sputniknews.africa/20251127/ressources-naturelles-de-la-russie-1080895299.html

Ressources naturelles de la Russie

Sputnik a comparé les réserves de la Russie à celles d'autres grands exportateurs de ressources dans cette infographie. 27.11.2025, Sputnik Afrique

La valeur des ressources naturelles russes dépasse 100.000 milliards de dollars, soit près du double de celle des États-Unis Igor Setchine, PDG de Rosneft, a annoncé ce chiffre le 25 novembre, lors du forum russo-chinois sur l'énergie.Sputnik a comparé les réserves de la Russie à celles d'autres grands exportateurs de ressources dans cette infographie.

