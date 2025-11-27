https://fr.sputniknews.africa/20251127/poutine-la-russie-reconnait-que-le-plan-americain-peut-servir-de-base-a-de-futurs-accords-1080895481.html
Poutine: la Russie reconnaît que le plan américain peut servir de base à de futurs accords
Poutine: la Russie reconnaît que le plan américain peut servir de base à de futurs accords
Sputnik Afrique
La Russie a pris connaissance du plan américain initial visant un règlement du conflit en Ukraine - Poutine 27.11.2025, Sputnik Afrique
2025-11-27T14:34+0100
2025-11-27T14:34+0100
2025-11-27T14:34+0100
vladimir poutine
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/1b/1080893903_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_f7de784be354de5365819d8d90183487.jpg
Vladimir Poutine tient le 27 novembre une conférence de presse à l'issue de sa visite à Bichkek pour une réunion de l'Organisation du traité de sécurité collective.
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/1b/1080893903_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_547068b064422c381d2f6424c722c6a3.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir poutine
Poutine: la Russie reconnaît que le plan américain peut servir de base à de futurs accords
La Russie a pris connaissance du plan américain initial visant un règlement du conflit en Ukraine - Poutine
Vladimir Poutine tient le 27 novembre une conférence de presse à l'issue de sa visite à Bichkek pour une réunion de l'Organisation du traité de sécurité collective.