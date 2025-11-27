https://fr.sputniknews.africa/20251127/poutine-la-russie-reconnait-que-le-plan-americain-peut-servir-de-base-a-de-futurs-accords-1080895481.html

Poutine: la Russie reconnaît que le plan américain peut servir de base à de futurs accords

La Russie a pris connaissance du plan américain initial visant un règlement du conflit en Ukraine - Poutine 27.11.2025, Sputnik Afrique

vladimir poutine

Vladimir Poutine tient le 27 novembre une conférence de presse à l'issue de sa visite à Bichkek pour une réunion de l'Organisation du traité de sécurité collective.

