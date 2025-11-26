Quels acquis pour la première présidence africaine du G20 ?
09:32 26.11.2025 (Mis à jour: 09:34 26.11.2025)
Premier G20 organisé sur le sol africain, le sommet de Johannesburg a ouvert un espace inédit où la voix du continent s’est affirmée avec une force nouvelle. Entre quête d’équité dans la gouvernance mondiale et appel à une réforme profonde du système financier international, cet épisode revient sur ce moment charnière avec l’analyse du Dr Eboutou.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, le docteur en Histoire des relations internationales, David Melvin Eboutou, revient sur la portée historique du premier G20 organisé en Afrique et sur ce que cette présidence sud-africaine révèle du nouvel équilibre mondial.
Selon lui, si Johannesburg a été bien plus qu’une simple réunion diplomatique, c’est parce que l’Afrique a enfin pu faire entendre une parole longtemps étouffée - une parole devenue nécessaire pour réorienter une gouvernance mondiale qui a trop souvent ignoré les réalités du Sud.
Pour Eboutou, ce sommet marque un tournant. Il révèle une Afrique qui assume ses ambitions, qui réclame un multilatéralisme véritablement équitable et qui exige la fin des spirales financières imposées par les mécanismes de Bretton Woods.
“L’Afrique a besoin de puissants tambours pour porter son discours et sa vision. La présidence sud-africaine du G20 en est un: un signal fort que le monde ne peut plus ignorer. Ce sommet montre qu’une nouvelle Afrique se dévoile, une Afrique qui se positionne comme un acteur incontournable de l’équilibre global. Mais pour aller plus loin, nous devons en finir avec les mécaniques d’endettement imposées depuis des décennies.[...] Et surtout, nous devons protéger et transformer nos ressources chez nous. Sans industrialisation endogène, sans contrôle de la chaîne de valeur, il n’y aura ni souveraineté ni prospérité. [...] Il est temps d’imaginer une fiscalité audacieuse, de bâtir un modèle propre, de choisir notre avenir.” a-t-il rappelé.
À écouter également dans l’épisode: les analyses des ministres sud-africains, les positions de Ramaphosa sur la crédibilité du G20 africain et l’alerte de Maxime Orechkine sur la militarisation des financements internationaux.
