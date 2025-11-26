https://fr.sputniknews.africa/20251126/quels-acquis-pour-la-premiere-presidence-africaine-du-g20--1080849792.html

Quels acquis pour la première présidence africaine du G20 ?

Premier G20 organisé sur le sol africain, le sommet de Johannesburg a ouvert un espace inédit où la voix du continent s'est affirmée avec une force nouvelle...

Quels acquis pour la première présidence africaine du G20 ? Sputnik Afrique Premier G20 organisé sur le sol africain, le sommet de Johannesburg a ouvert un espace inédit où la voix du continent s’est affirmée avec une force nouvelle. Entre quête d’équité dans la gouvernance mondiale et appel à une réforme profonde du système financier international, cet épisode revient sur ce moment charnière avec l’analyse du Dr Eboutou.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, le docteur en Histoire des relations internationales, David Melvin Eboutou, revient sur la portée historique du premier G20 organisé en Afrique et sur ce que cette présidence sud-africaine révèle du nouvel équilibre mondial.Selon lui, si Johannesburg a été bien plus qu’une simple réunion diplomatique, c’est parce que l’Afrique a enfin pu faire entendre une parole longtemps étouffée - une parole devenue nécessaire pour réorienter une gouvernance mondiale qui a trop souvent ignoré les réalités du Sud.Pour Eboutou, ce sommet marque un tournant. Il révèle une Afrique qui assume ses ambitions, qui réclame un multilatéralisme véritablement équitable et qui exige la fin des spirales financières imposées par les mécanismes de Bretton Woods.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

