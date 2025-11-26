https://fr.sputniknews.africa/20251126/lentrepreneuriat-en-tant-que-moteur-des-economies-de-laes-1080859581.html

L'entrepreneuriat en tant que moteur des économies de l'AES

L'entrepreneuriat en tant que moteur des économies de l'AES

Dans cet épisode de Tandem, Mamadou Sansi Bah, expert en entrepreneuriat, clarifie les concepts fondamentaux de l’entreprise en Afrique et les qualités... 26.11.2025, Sputnik Afrique

Les concepts des trois “E” - Entrepreneur, Entreprise, Entrepreneuriat – sont “adoptés par tout le monde et par l'Afrique”, affirme Mamadou Sansi Bah, expert chez Peugeot et à l'Agence pour la promotion de l'entreprenariat des jeunes.Selon lui, pour être plus compétitifs, les jeunes Africains doivent “se préparer psychologiquement aux échecs. C'est se préparer mentalement aux obstacles, aux défis et être quelqu'un qui n'abandonne pas” en toujours imaginant “le pire qui peut arriver – le pire des pires qui peut arriver: la faillite totale”.Mamadou Sansi Bah encourage enfin les entrepreneurs à développer un savoir-être: “C'est de pouvoir avoir l'humilité nécessaire, de pouvoir avoir cette capacité de résilience, de pouvoir développer toute forme de compétences, pouvoir renforcer votre équipe entrepreneuriale ou votre équipe qui est autour de vous. Et cela renforcera forcement votre entreprise.”► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

