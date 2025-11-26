Afrique
Zone de Contact
Vous aimez la géopolitique mondiale? Zone de Contact vous fait monter sur le ring pour observer de près le combat mondial.
Énergie verte imposée à l'Afrique: "Derrière ce vernis écologique se cache un calcul stratégique"
Sputnik Afrique
L'Union européenne a annoncé un nouvel engagement de 618 millions d'euros pour l'accès à l'énergie verte en Afrique. Dans cet épisode de Zone de Contact... 26.11.2025, Sputnik Afrique
L'Union européenne a annoncé un nouvel engagement de 618 millions pour l'accès à l'énergie verte en Afrique. Dans cet épisode de Zone de Contact, Egountchi Behanzin, président de la Ligue de défense noire africaine, révèle "le calcul stratégique qui se cache derrière ce vernis écologique".
Selon lui, le programme offert par l’UE "est un système d'endettement, c'est un système de privatisation et surtout de contrôle des ressources énergétiques des pays africains. Parce que derrière ce vernis écologique se cache un calcul stratégique"L’engagement ne vise jamais à aider le continent, "l'Europe cherche en réalité à sécuriser l'accès aux ressources énergétiques africaines tout en imposant ses propres normes et technologies", a déclaré le panafricaniste.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Zone de Contact
Énergie verte imposée à l'Afrique: "Derrière ce vernis écologique se cache un calcul stratégique"
L'Union européenne a annoncé un nouvel engagement de 618 millions d'euros pour l'accès à l'énergie verte en Afrique. Dans cet épisode de Zone de Contact, Égountchi Behanzin, président de la Ligue de défense noire africaine, révèle "le calcul stratégique qui se cache derrière ce vernis écologique".
Selon lui, le programme offert par l’UE "est un système d'endettement, c'est un système de privatisation et surtout de contrôle des ressources énergétiques des pays africains. Parce que derrière ce vernis écologique se cache un calcul stratégique"
L’engagement ne vise jamais à aider le continent, "l'Europe cherche en réalité à sécuriser l'accès aux ressources énergétiques africaines tout en imposant ses propres normes et technologies", a déclaré le panafricaniste.

J'ai l'impression qu'on veut empêcher une concurrence du continent africain vis-à-vis de l'Europe. Alors on impose une politique énergétique sans consulter les populations africaines. Et puisque nous avons des chefs d'État qui sont des pantins, des marionnettes, alors ces personnes signent, acceptent. Et depuis, on le voit, ça fait 70 ans que l'Afrique régresse et qu'il y a un manque de souveraineté énergétique sur le continent africain", a-t-il ajouté.

Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripods- Spotify
► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
