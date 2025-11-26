https://fr.sputniknews.africa/20251126/energie-verte-imposee-a-lafrique-derriere-ce-vernis-ecologique-se-cache-un-calcul-strategique-1080867501.html

Énergie verte imposée à l'Afrique: "Derrière ce vernis écologique se cache un calcul stratégique"

Énergie verte imposée à l'Afrique: "Derrière ce vernis écologique se cache un calcul stratégique"

L'Union européenne a annoncé un nouvel engagement de 618 millions d'euros pour l'accès à l'énergie verte en Afrique. Dans cet épisode de Zone de Contact... 26.11.2025, Sputnik Afrique

Énergie verte imposée à l'Afrique: "Derrière ce vernis écologique se cache un calcul stratégique" Sputnik Afrique L'Union européenne a annoncé un nouvel engagement de 618 millions pour l'accès à l'énergie verte en Afrique. Dans cet épisode de Zone de Contact, Egountchi Behanzin, président de la Ligue de défense noire africaine, révèle "le calcul stratégique qui se cache derrière ce vernis écologique".

Selon lui, le programme offert par l’UE "est un système d'endettement, c'est un système de privatisation et surtout de contrôle des ressources énergétiques des pays africains. Parce que derrière ce vernis écologique se cache un calcul stratégique"L’engagement ne vise jamais à aider le continent, "l'Europe cherche en réalité à sécuriser l'accès aux ressources énergétiques africaines tout en imposant ses propres normes et technologies", a déclaré le panafricaniste.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

