https://fr.sputniknews.africa/20251126/energie-verte-imposee-a-lafrique-derriere-ce-vernis-ecologique-se-cache-un-calcul-strategique-1080867501.html
Énergie verte imposée à l'Afrique: "Derrière ce vernis écologique se cache un calcul stratégique"
Énergie verte imposée à l'Afrique: "Derrière ce vernis écologique se cache un calcul stratégique"
Sputnik Afrique
L'Union européenne a annoncé un nouvel engagement de 618 millions d'euros pour l'accès à l'énergie verte en Afrique. Dans cet épisode de Zone de Contact... 26.11.2025, Sputnik Afrique
2025-11-26T16:33+0100
2025-11-26T16:33+0100
2025-11-26T16:33+0100
zone de contact
podcasts
énergie
europe
souveraineté
contrôle
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/1a/1080867309_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_a2d8df18a8267ff1dd5c0c57c7f55396.jpg
Énergie verte imposée à l'Afrique: "Derrière ce vernis écologique se cache un calcul stratégique"
Sputnik Afrique
L'Union européenne a annoncé un nouvel engagement de 618 millions pour l'accès à l'énergie verte en Afrique. Dans cet épisode de Zone de Contact, Egountchi Behanzin, président de la Ligue de défense noire africaine, révèle "le calcul stratégique qui se cache derrière ce vernis écologique".
Selon lui, le programme offert par l’UE "est un système d'endettement, c'est un système de privatisation et surtout de contrôle des ressources énergétiques des pays africains. Parce que derrière ce vernis écologique se cache un calcul stratégique"L’engagement ne vise jamais à aider le continent, "l'Europe cherche en réalité à sécuriser l'accès aux ressources énergétiques africaines tout en imposant ses propres normes et technologies", a déclaré le panafricaniste.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
europe
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/1a/1080867309_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e3824f0555a01ea4bce72e2c38130c58.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, énergie, europe, souveraineté, contrôle, аудио
podcasts, énergie, europe, souveraineté, contrôle, аудио
Énergie verte imposée à l'Afrique: "Derrière ce vernis écologique se cache un calcul stratégique"
L'Union européenne a annoncé un nouvel engagement de 618 millions d'euros pour l'accès à l'énergie verte en Afrique. Dans cet épisode de Zone de Contact, Égountchi Behanzin, président de la Ligue de défense noire africaine, révèle "le calcul stratégique qui se cache derrière ce vernis écologique".
Selon lui, le programme offert par l’UE
"est un système d'endettement, c'est un système de privatisation et surtout de contrôle des ressources énergétiques des pays africains. Parce que derrière ce vernis écologique se cache un calcul stratégique"
L’engagement ne vise jamais à aider le continent, "l'Europe cherche en réalité à sécuriser l'accès aux ressources
énergétiques africaines tout en imposant ses propres normes et technologies", a déclaré le panafricaniste.
J'ai l'impression qu'on veut empêcher une concurrence du continent africain vis-à-vis de l'Europe. Alors on impose une politique énergétique sans consulter les populations africaines. Et puisque nous avons des chefs d'État qui sont des pantins, des marionnettes, alors ces personnes signent, acceptent. Et depuis, on le voit, ça fait 70 ans que l'Afrique régresse et qu'il y a un manque de souveraineté énergétique sur le continent africain", a-t-il ajouté.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact