https://fr.sputniknews.africa/20251125/londres-a-elabore-un-plan-pour-saper-la-politique-pacifiste-de-trump-selon-moscou--1080819291.html
Londres a élaboré un plan pour saper la politique pacifiste de Trump, selon Moscou
Londres a élaboré un plan pour saper la politique pacifiste de Trump, selon Moscou
Sputnik Afrique
Le Royaume-Uni tentera de discréditer le dirigeant américain, a averti le Service de renseignement extérieur russe. 25.11.2025, Sputnik Afrique
2025-11-25T09:15+0100
2025-11-25T09:15+0100
2025-11-25T09:22+0100
londres
donald trump
royaume-uni
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/06/1045563714_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_c0489f2d4e03807fc30ec226048a095c.jpg
Des plans ont été élaborés pour réactiver les faux "dossiers" de l'ancien officier du renseignement britannique Christopher Steele, accusant le chef de la Maison-Blanche et sa famille de liens avec les agences de renseignement soviétiques et russes, a précisé l'instance. En plus de cela, "les recettes de guerre sauvent de fait l'économie britannique de la faillite", poursuit le renseignement russe. Malgré la situation critique des forces armées ukrainiennes sur le front, le Royaume-Uni cherche à poursuivre les hostilités, selon l'instance. Le complexe militaro-industriel britannique, autrefois en difficulté, est devenu le moteur de l'industrie nationale. BAE Systems et Thales UK exécutent des contrats de plusieurs milliards de dollars pour la fabrication de matériel militaire destiné à Kiev, conclut-elle.
londres
royaume-uni
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/06/1045563714_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_75568fa17922be87dd3321c315b1baca.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
londres, donald trump, royaume-uni
londres, donald trump, royaume-uni
Londres a élaboré un plan pour saper la politique pacifiste de Trump, selon Moscou
09:15 25.11.2025 (Mis à jour: 09:22 25.11.2025)
Le Royaume-Uni tentera de discréditer le dirigeant américain, a averti le Service de renseignement extérieur russe.
Des plans ont été élaborés pour réactiver les faux "dossiers" de l'ancien officier du renseignement britannique Christopher Steele, accusant le chef de la Maison-Blanche et sa famille de liens avec les agences de renseignement soviétiques et russes, a précisé l'instance.
En plus de cela, "les recettes de guerre sauvent de fait l'économie britannique de la faillite", poursuit le renseignement russe.
Malgré la situation critique des forces armées ukrainiennes sur le front, le Royaume-Uni cherche à poursuivre les hostilités, selon l'instance.
Le complexe militaro-industriel britannique, autrefois en difficulté, est devenu le moteur de l'industrie nationale. BAE Systems et Thales UK exécutent des contrats de plusieurs milliards de dollars pour la fabrication de matériel militaire destiné à Kiev, conclut-elle.