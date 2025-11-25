Afrique
Londres a élaboré un plan pour saper la politique pacifiste de Trump, selon Moscou
Londres a élaboré un plan pour saper la politique pacifiste de Trump, selon Moscou
Le Royaume-Uni tentera de discréditer le dirigeant américain, a averti le Service de renseignement extérieur russe.
Des plans ont été élaborés pour réactiver les faux "dossiers" de l'ancien officier du renseignement britannique Christopher Steele, accusant le chef de la Maison-Blanche et sa famille de liens avec les agences de renseignement soviétiques et russes, a précisé l'instance. En plus de cela, "les recettes de guerre sauvent de fait l'économie britannique de la faillite", poursuit le renseignement russe. Malgré la situation critique des forces armées ukrainiennes sur le front, le Royaume-Uni cherche à poursuivre les hostilités, selon l'instance. Le complexe militaro-industriel britannique, autrefois en difficulté, est devenu le moteur de l'industrie nationale. BAE Systems et Thales UK exécutent des contrats de plusieurs milliards de dollars pour la fabrication de matériel militaire destiné à Kiev, conclut-elle.
Londres a élaboré un plan pour saper la politique pacifiste de Trump, selon Moscou

25.11.2025
Le Royaume-Uni tentera de discréditer le dirigeant américain, a averti le Service de renseignement extérieur russe.
Des plans ont été élaborés pour réactiver les faux "dossiers" de l'ancien officier du renseignement britannique Christopher Steele, accusant le chef de la Maison-Blanche et sa famille de liens avec les agences de renseignement soviétiques et russes, a précisé l'instance.
En plus de cela, "les recettes de guerre sauvent de fait l'économie britannique de la faillite", poursuit le renseignement russe.
Malgré la situation critique des forces armées ukrainiennes sur le front, le Royaume-Uni cherche à poursuivre les hostilités, selon l'instance.
Le complexe militaro-industriel britannique, autrefois en difficulté, est devenu le moteur de l'industrie nationale. BAE Systems et Thales UK exécutent des contrats de plusieurs milliards de dollars pour la fabrication de matériel militaire destiné à Kiev, conclut-elle.
