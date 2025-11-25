Afrique
Le M23 s'empare d'une nouvelle ville dans l'est de la RDC
Le M23 s'empare d'une nouvelle ville dans l'est de la RDC
Sputnik Afrique
Les rebelles du M23 ont pris le contrôle deBuhimba, territoire de Walikale, au Nord-Kivu, dans l'est de la Républiquedémocratique du Congo (RDC), alors que des... 25.11.2025
2025-11-25T06:52+0100
2025-11-25T06:52+0100
Situé à 125 km à l'est de Goma, capitale du Nord-Kivu, Buhimba se trouve dans la région de Walikale et compte 7.000 habitants.L'offensive des troupes du M23 se déroule alors que des négociations de paix sont toujours en cours entre les rebelles et les autorités congolaises.Mi-novembre, Kinshasa et les rebelles du M23 ont signé au Qatar un accord-cadre pour le règlement pacifique du conflit dans l'est du pays.Cet accord comprend huit protocoles, dont un est consacré au mécanisme de surveillance du cessez-le-feu, lequel avait été convenu par les parties l'été dernier, mais n'a toujours pas été mis en œuvre.Au cours des quatre dernières années de combats, les rebelles du M23 se sont emparés d'importants territoires dans l'est de la RDC, notamment dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, y compris leurs capitales (respectivement Goma et Bukavu).
06:52 25.11.2025
Les rebelles du M23 ont pris le contrôle deBuhimba, territoire de Walikale, au Nord-Kivu, dans l'est de la Républiquedémocratique du Congo (RDC), alors que des négociations de paix sonttoujours en cours entre les rebelles et les autorités congolaises, ontrapporté des médias lundi.
Situé à 125 km à l'est de Goma, capitale du Nord-Kivu, Buhimba se trouve dans la région de Walikale et compte 7.000 habitants.
L'offensive des troupes du M23 se déroule alors que des négociations de paix sont toujours en cours entre les rebelles et les autorités congolaises.
Mi-novembre, Kinshasa et les rebelles du M23 ont signé au Qatar un accord-cadre pour le règlement pacifique du conflit dans l'est du pays.
Cet accord comprend huit protocoles, dont un est consacré au mécanisme de surveillance du cessez-le-feu, lequel avait été convenu par les parties l'été dernier, mais n'a toujours pas été mis en œuvre.
Au cours des quatre dernières années de combats, les rebelles du M23 se sont emparés d'importants territoires dans l'est de la RDC, notamment dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, y compris leurs capitales (respectivement Goma et Bukavu).
