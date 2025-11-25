https://fr.sputniknews.africa/20251125/le-m23-sempare-dune-nouvelle-ville-dans-lest-de-la-rdc-1080815797.html

Le M23 s'empare d'une nouvelle ville dans l'est de la RDC

Les rebelles du M23 ont pris le contrôle deBuhimba, territoire de Walikale, au Nord-Kivu, dans l'est de la Républiquedémocratique du Congo (RDC), alors que des... 25.11.2025, Sputnik Afrique

Situé à 125 km à l'est de Goma, capitale du Nord-Kivu, Buhimba se trouve dans la région de Walikale et compte 7.000 habitants.L'offensive des troupes du M23 se déroule alors que des négociations de paix sont toujours en cours entre les rebelles et les autorités congolaises.Mi-novembre, Kinshasa et les rebelles du M23 ont signé au Qatar un accord-cadre pour le règlement pacifique du conflit dans l'est du pays.Cet accord comprend huit protocoles, dont un est consacré au mécanisme de surveillance du cessez-le-feu, lequel avait été convenu par les parties l'été dernier, mais n'a toujours pas été mis en œuvre.Au cours des quatre dernières années de combats, les rebelles du M23 se sont emparés d'importants territoires dans l'est de la RDC, notamment dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, y compris leurs capitales (respectivement Goma et Bukavu).

