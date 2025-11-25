https://fr.sputniknews.africa/20251125/le-m23-sempare-dune-nouvelle-ville-dans-lest-de-la-rdc-1080815797.html
Le M23 s'empare d'une nouvelle ville dans l'est de la RDC
Le M23 s'empare d'une nouvelle ville dans l'est de la RDC
Sputnik Afrique
Les rebelles du M23 ont pris le contrôle deBuhimba, territoire de Walikale, au Nord-Kivu, dans l'est de la Républiquedémocratique du Congo (RDC), alors que des... 25.11.2025, Sputnik Afrique
2025-11-25T06:52+0100
2025-11-25T06:52+0100
2025-11-25T06:52+0100
m23
république démocratique du congo (rdc)
afrique subsaharienne
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/19/1071268874_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_705f1be6d634345bec55bafb1067cbb9.jpg
Situé à 125 km à l'est de Goma, capitale du Nord-Kivu, Buhimba se trouve dans la région de Walikale et compte 7.000 habitants.L'offensive des troupes du M23 se déroule alors que des négociations de paix sont toujours en cours entre les rebelles et les autorités congolaises.Mi-novembre, Kinshasa et les rebelles du M23 ont signé au Qatar un accord-cadre pour le règlement pacifique du conflit dans l'est du pays.Cet accord comprend huit protocoles, dont un est consacré au mécanisme de surveillance du cessez-le-feu, lequel avait été convenu par les parties l'été dernier, mais n'a toujours pas été mis en œuvre.Au cours des quatre dernières années de combats, les rebelles du M23 se sont emparés d'importants territoires dans l'est de la RDC, notamment dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, y compris leurs capitales (respectivement Goma et Bukavu).
république démocratique du congo (rdc)
afrique subsaharienne
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/19/1071268874_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c4582e54dd2981b0b9c5c033c702478e.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
m23, république démocratique du congo (rdc), afrique subsaharienne
m23, république démocratique du congo (rdc), afrique subsaharienne
Le M23 s'empare d'une nouvelle ville dans l'est de la RDC
Les rebelles du M23 ont pris le contrôle deBuhimba, territoire de Walikale, au Nord-Kivu, dans l'est de la Républiquedémocratique du Congo (RDC), alors que des négociations de paix sonttoujours en cours entre les rebelles et les autorités congolaises, ontrapporté des médias lundi.
Situé à 125 km à l'est de Goma, capitale du Nord-Kivu, Buhimba se trouve dans la région de Walikale et compte 7.000 habitants.
L'offensive des troupes du M23 se déroule alors que des négociations de paix sont toujours en cours entre les rebelles et les autorités congolaises.
Mi-novembre, Kinshasa et les rebelles du M23 ont signé au Qatar un accord-cadre pour le règlement pacifique du conflit dans l'est du pays.
Cet accord comprend huit protocoles, dont un est consacré au mécanisme de surveillance du cessez-le-feu, lequel avait été convenu par les parties l'été dernier, mais n'a toujours pas été mis en œuvre.
Au cours des quatre dernières années de combats, les rebelles du M23 se sont emparés d'importants territoires dans l'est de la RDC, notamment dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, y compris leurs capitales (respectivement Goma et Bukavu).