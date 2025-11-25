Afrique
La Russie dévoile quel plan sur le règlement du conflit en Ukraine elle attend des États-Unis
La Russie dévoile quel plan sur le règlement du conflit en Ukraine elle attend des États-Unis
La Russie attend des États-Unis la version du plan qu'ils considèrent comme intermédiaire dans la phase de coordination avec l'Europe et les Ukrainiens, a... 25.11.2025, Sputnik Afrique
Voici les autres points clés de son discours:
La Russie dévoile quel plan sur le règlement du conflit en Ukraine elle attend des États-Unis

11:27 25.11.2025
La Russie attend des États-Unis la version du plan qu'ils considèrent comme intermédiaire dans la phase de coordination avec l'Europe et les Ukrainiens - Moscou
La Russie attend des États-Unis la version du plan qu'ils considèrent comme intermédiaire dans la phase de coordination avec l'Europe et les Ukrainiens - Moscou - Sputnik Afrique, 1920, 25.11.2025
© telegram sputnik_afrique
/
Accéder à la base multimédia
S'abonner
La Russie attend des États-Unis la version du plan qu'ils considèrent comme intermédiaire dans la phase de coordination avec l'Europe et les Ukrainiens, a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, à l'issue d'une réunion conjointe des conseils d'administration des ministères des Affaires étrangères russe et biélorusse.
Voici les autres points clés de son discours:
Il n'est pas question d'une médiation franco-allemande dans le conflit ukrainien.
L'Europe encourage le nazisme et le racisme en Ukraine.
Concernant le rôle de l'Europe dans le règlement du conflit: "Vous avez eu vos chances, et vous les avez gâchées."
La Russie ne sera pas satisfaite si l'esprit et la lettre de l'accord d'Anchorage sont bafoués dans un éventuel plan de paix pour l'Ukraine.
Les responsables politiques européens tentent de détourner l'attention de leurs populations de l'effondrement économique.
Le Bélarus et la Turquie pourraient jouer un rôle de médiateurs dans le conflit ukrainien.
