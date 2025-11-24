https://fr.sputniknews.africa/20251124/panteleiev-le-monde-russe-une-matrice-ideelle-politique-tres-importante-1080707948.html

Panteleïev: Le Monde russe, "une matrice idéelle politique très importante"

Panteleïev: Le Monde russe, "une matrice idéelle politique très importante"

Dans cet épisode de Sans Détour, Sergueï Panteleïev, politologue, historien, directeur de l’Institut russe de l’étranger proche, rédacteur en chef du portail... 24.11.2025, Sputnik Afrique

Panteleïev: Le Monde russe, "une matrice idéelle politique très importante" Sputnik Afrique Dans cet épisode de Sans Détour, Sergueï Panteleïev, politologue, historien, directeur de l’Institut russe de l’étranger proche, rédacteur en chef du portail Russkie.org, discute de la conception du Monde russe.

Sans compter la dimension géopolitique du réveil du Monde russe:"Dans une certaine mesure, bien sûr, tout ce qui se passe aujourd'hui, nous assistons à la Renaissance de la géopolitique en tant que système de connaissances scientifiques, tout en comprenant l'importance des catégories spatiales et politiques du point de vue de l'État et des frontières traditionnelles."En fait, le conflit en Ukraine ramène la Russie vers ses frontières historiques. Sergueï Panteleïev conclut:"À cet égard, le conflit, qui nous a été imposé dans une certaine mesure aujourd'hui, forme certaines frontières mobiles, y compris politiques, et où ce processus s'arrêtera, nous ne pouvons aujourd'hui que supposer. Et je dis toujours constamment que Kiev est la mère des villes russes, et Odessa est une ville russe. Désolé, ce n’est pas nous qui avons forcé ces frontières à bouger, mais elles correspondent parfaitement aux racines historiques du Monde russe. Et si la vérité historique triomphe, cela signifie qu'il ne faut pas contester l'histoire ni provoquer de nouveaux conflits. Ce n'est pas le Monde russe qui a commencé ce conflit, mais il est certain que nous allons y mettre un point final".► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Afripods Overcast Castbox

