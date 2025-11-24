Le taux de participation aux élections présidentielles en Guinée-Bissau a dépassé 65%

https://fr.sputniknews.africa/20251124/le-taux-de-participation-aux-elections-presidentielles-en-guinee-bissau-a-depasse-65-1080787221.html
24.11.2025
Le vote s'est déroulé sans incident majeur, selon la Commission électorale nationale. Les premiers résultats provisoires sont attendus au plus tard le 27 novembre.Le Président sortant Umaro Sissoco Embaló affronte onze candidats, dont son prédécesseur José Mário Vaz et l’ancien Premier ministre Baciro Djá.M. Embaló s'est déclaré "le premier Président de la Guinée-Bissau à aller vers un second mandat". Il espère pouvoir "continuer". En outre, 14 formations politiques sont en lice pour les 102 sièges du Parlement.
