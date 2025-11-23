https://fr.sputniknews.africa/20251123/lukraine-adopte-une-posture-des-decisions-difficiles-lattendent--un-haut-responsable-us-1080761570.html
L'Ukraine adopte une posture, des décisions difficiles l'attendent – un haut responsable US
L'Ukraine adopte une posture, des décisions difficiles l'attendent – un haut responsable US
La position de l'Ukraine sur la question du territoire et de la taille de son armée a été qualifiée de "posture" par l'envoyé américain Keith Kellogg. Il a... 23.11.2025, Sputnik Afrique
"Je pense que nous pouvons y amener l'Ukraine, et je pense que nous pourrons aussi y amener les Russes par la suite", a déclaré M. Kellogg aux médias américains. Les États-Unis ont rédigé un accord de paix en 28 points et ont donné à Kiev jusqu'au 27 novembre pour l'accepter. Vladimir Poutine a déclaré que la Russie disposait du texte du plan américain, mais que celui-ci n'avait pas encore été examiné en détail. Ce document pourrait servir de base à un accord définitif, a-t-il admis.
Actus
