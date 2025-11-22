https://fr.sputniknews.africa/20251122/lafrique-accueille-ce-22-novembre-pour-la-premiere-fois-de-son-histoire-moderne-le-sommet-du-g20-1080734699.html

L’Afrique accueille pour la première fois de son histoire le sommet du G20

Le sommet débute ce samedi à Johannesburg, dans le nord de l’Afrique du Sud. Un correspondant de Sputnik Afrique est sur place pour le couvrir, restez... 22.11.2025, Sputnik Afrique

g20

sommet

afrique du sud

Ce qu'il faut savoir de l'événement:

afrique du sud

