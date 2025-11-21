https://fr.sputniknews.africa/20251121/ramaphosa-ne-souhaite-pas-passer-le-relai-du-g20-a-un-charge-daffaires-americain-1080703767.html

Ramaphosa ne souhaite pas passer le relai du G20 à un chargé d'affaires américain

Ramaphosa ne souhaite pas passer le relai du G20 à un chargé d'affaires américain

Sputnik Afrique

Le Président sud-africain refuse de passer la présidence tournante du G20 à un simple chargé d'affaires américain, alors que les les États-Unis compte... 21.11.2025, Sputnik Afrique

2025-11-21T12:04+0100

2025-11-21T12:04+0100

2025-11-21T12:06+0100

afrique du sud

cyril ramaphosa

g20

états-unis

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/11/1059994842_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_de2a81e3dafc4aee9ea3a6f0cfc9dfd4.jpg

Boycottant le sommet, les États-Unis comptait envoyer un simple chargé d'affaires pour recevoir la passation de présidence. Assumée par Prétoria en 2025, la présidence tournante du groupe doit en effet revenir aux États-Unis pour 2026. L'administration Trump avait précédemment invoqué des préoccupations relatives aux droits de l'homme pour justifier son boycott du sommet. Des médias avaient plus tôt rapporté que les États-Unis avaient mis en garde contre la publication d'une déclaration conjointe à l'issue du sommet de Johannesburg. Pretoria maintient que tout aura lieu comme prévu, indépendamment de la participation américaine.

afrique du sud

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du sud, cyril ramaphosa, g20, états-unis