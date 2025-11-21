https://fr.sputniknews.africa/20251121/ramaphosa-ne-souhaite-pas-passer-le-relai-du-g20-a-un-charge-daffaires-americain-1080703767.html
Ramaphosa ne souhaite pas passer le relai du G20 à un chargé d'affaires américain
Ramaphosa ne souhaite pas passer le relai du G20 à un chargé d'affaires américain
Sputnik Afrique
Le Président sud-africain refuse de passer la présidence tournante du G20 à un simple chargé d'affaires américain, alors que les les États-Unis compte... 21.11.2025, Sputnik Afrique
2025-11-21T12:04+0100
2025-11-21T12:04+0100
2025-11-21T12:06+0100
afrique du sud
cyril ramaphosa
g20
états-unis
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/11/1059994842_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_de2a81e3dafc4aee9ea3a6f0cfc9dfd4.jpg
Boycottant le sommet, les États-Unis comptait envoyer un simple chargé d'affaires pour recevoir la passation de présidence. Assumée par Prétoria en 2025, la présidence tournante du groupe doit en effet revenir aux États-Unis pour 2026. L'administration Trump avait précédemment invoqué des préoccupations relatives aux droits de l'homme pour justifier son boycott du sommet. Des médias avaient plus tôt rapporté que les États-Unis avaient mis en garde contre la publication d'une déclaration conjointe à l'issue du sommet de Johannesburg. Pretoria maintient que tout aura lieu comme prévu, indépendamment de la participation américaine.
afrique du sud
états-unis
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/11/1059994842_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_8e15bcfd02823158c57b18a025c5da6e.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afrique du sud, cyril ramaphosa, g20, états-unis
afrique du sud, cyril ramaphosa, g20, états-unis
Ramaphosa ne souhaite pas passer le relai du G20 à un chargé d'affaires américain
12:04 21.11.2025 (Mis à jour: 12:06 21.11.2025)
Le Président sud-africain refuse de passer la présidence tournante du G20 à un simple chargé d'affaires américain, alors que les les États-Unis compte boycotter le sommet de Johannesburg.
"Le Président ne confiera pas la présidence à un chargé d'affaires", a écrit sur X Vincent Magwenya, porte-parole de la présidence sud-africaine.
Boycottant le sommet, les États-Unis comptait envoyer un simple chargé d'affaires pour recevoir la passation de présidence.
Assumée par Prétoria en 2025, la présidence tournante du groupe doit en effet revenir aux États-Unis pour 2026.
L'administration Trump avait précédemment invoqué des préoccupations relatives aux droits de l'homme pour justifier son boycott du sommet.
Des médias avaient plus tôt rapporté que les États-Unis avaient mis en garde contre la publication d'une déclaration conjointe à l'issue du sommet de Johannesburg. Pretoria maintient que tout aura lieu comme prévu, indépendamment de la participation américaine.