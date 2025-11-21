https://fr.sputniknews.africa/20251121/rafales-pour-kiev--une-operation-de-com-qui-sappelle-a-proprement-parler-sculpter-la-fumee-1080701056.html
Rafales pour Kiev : "Une opération de com' qui s'appelle à proprement parler +sculpter la fumée+!"
Rafales pour Kiev : "une opération de com' qui s'appelle à proprement parler +sculpter la fumée+!"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien François Martin étrille le projet européen de création d'un accord de mobilité militaire similaire à Schengen pour faciliter le transfert de troupes et de matériel à travers l'Europe. "L’agitation de la menace russe est impérative pour faire accepter aux Européens des contraintes".
09:43 21.11.2025 (Mis à jour: 09:54 21.11.2025)
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien François Martin étrille le projet européen de création d'un accord de mobilité militaire similaire à Schengen pour faciliter le transfert de troupes et de matériel à travers l'Europe. "L’agitation de la menace russe est impérative pour faire accepter aux Européens des contraintes".
"Il faut bien comprendre que les gouvernements des pays européens ont deux préoccupations. La première est celle d’une guerre avec la Russie, qui est aléatoire ; la seconde est celle du contrôle des peuples européens, qui est impérative", affirme à Radio Sputnik Afrique le géopoliticien et essayiste, François Martin, auteur de deux livres majeurs : "L’Ukraine, un basculement du monde" et "Le temps des fractures, l’Occident contre le reste du monde" aux éditions Jean-Cyrille Godefroy. " Ils doivent mettre en scène au mieux la première pour justifier la seconde ! Ils ont déjà phagocyté, au niveau communautaire, les compétences financière, monétaire, économique, migratoire, sanitaire et diplomatique, qui est encore en cours. Pour +verrouiller+ les Européens, il leur faut en outre la compétence militaire. C’est ce qu’ils mettent en place en ce moment, en se servant en priorité de la logistique. Selon la vieille recette bien connue du COVID, il faut agiter pour cela une menace létale et la répéter sans cesse jusqu’à rendre les Européens décérébrés, afin de leur imposer l’agenda désiré", ajoute-t-il.
Dans le même sens, il souligne que "l’agitation de la menace russe est impérative pour faire accepter aux Européens des contraintes économiques ou demain, sociales et politiques : libertés d’expression, déplacements, etc. En plus, le futur de cette guerre d’Ukraine est une question existentielle pour la clique des dirigeants européens, parce que si la Russie et les États-Unis trouvent un accord séparé, et que les Américains lâchent l’Europe, celle-ci explosera, parce que de nombreux pays, parmi lesquels l’Allemagne en premier lieu, ne voudront pas faire la guerre à la Russie si les États-Unis, eux, y font des affaires ! Il faut donc absolument tout faire pour que la guerre continue, sous une forme ou une autre, et que Trump et Poutine ne se réconcilient jamais".
Pour François Martin, "il semble évident que la France n’a pas les moyens, ni diplomatiques, ni économiques, ni dans la force de caractère de son chef, pour imposer dans cette affaire son système de normes face au système de normes américaines, si jamais cette affaire de vente de 100 avions Rafale à l'Ukraine sort un jour. De plus, plus personne n’a d’argent pour payer tout ça. Enfin, personne ne sait si l’Ukraine existera encore dans un an et où sera Zelensky. Tout cela semble, une fois de plus, une belle opération de communication. Ça s’appelle, à proprement parler, +sculpter la fumée ! +"
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify