https://fr.sputniknews.africa/20251121/rafales-pour-kiev--une-operation-de-com-qui-sappelle-a-proprement-parler-sculpter-la-fumee-1080701056.html

Rafales pour Kiev : "Une opération de com' qui s'appelle à proprement parler +sculpter la fumée+!"

Rafales pour Kiev : "Une opération de com' qui s'appelle à proprement parler +sculpter la fumée+!"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien François Martin étrille le projet européen de création d'un accord de mobilité militaire similaire à... 21.11.2025, Sputnik Afrique

2025-11-21T09:43+0100

2025-11-21T09:43+0100

2025-11-21T09:54+0100

afrique en marche

podcasts

kiev

europe

guerre

russie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/15/1080700663_0:23:722:429_1920x0_80_0_0_2745eafa5555e97cc48d67d2c47f0434.png

Rafales pour Kiev : "une opération de com' qui s'appelle à proprement parler +sculpter la fumée+!" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien François Martin étrille le projet européen de création d'un accord de mobilité militaire similaire à Schengen pour faciliter le transfert de troupes et de matériel à travers l'Europe. "L’agitation de la menace russe est impérative pour faire accepter aux Européens des contraintes".

"Il faut bien comprendre que les gouvernements des pays européens ont deux préoccupations. La première est celle d’une guerre avec la Russie, qui est aléatoire ; la seconde est celle du contrôle des peuples européens, qui est impérative", affirme à Radio Sputnik Afrique le géopoliticien et essayiste, François Martin, auteur de deux livres majeurs : "L’Ukraine, un basculement du monde" et "Le temps des fractures, l’Occident contre le reste du monde" aux éditions Jean-Cyrille Godefroy. " Ils doivent mettre en scène au mieux la première pour justifier la seconde ! Ils ont déjà phagocyté, au niveau communautaire, les compétences financière, monétaire, économique, migratoire, sanitaire et diplomatique, qui est encore en cours. Pour +verrouiller+ les Européens, il leur faut en outre la compétence militaire. C’est ce qu’ils mettent en place en ce moment, en se servant en priorité de la logistique. Selon la vieille recette bien connue du COVID, il faut agiter pour cela une menace létale et la répéter sans cesse jusqu’à rendre les Européens décérébrés, afin de leur imposer l’agenda désiré", ajoute-t-il.Pour François Martin, "il semble évident que la France n’a pas les moyens, ni diplomatiques, ni économiques, ni dans la force de caractère de son chef, pour imposer dans cette affaire son système de normes face au système de normes américaines, si jamais cette affaire de vente de 100 avions Rafale à l'Ukraine sort un jour. De plus, plus personne n’a d’argent pour payer tout ça. Enfin, personne ne sait si l’Ukraine existera encore dans un an et où sera Zelensky. Tout cela semble, une fois de plus, une belle opération de communication. Ça s’appelle, à proprement parler, +sculpter la fumée ! +"► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

kiev

europe

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, kiev, europe, guerre, russie, аудио