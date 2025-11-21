https://fr.sputniknews.africa/20251121/crise-du-carburant-au-mali-le-gouvernement-reduit-les-delais-douaniers-de-72-a-24h-1080702998.html
Crise du carburant au Mali: le gouvernement réduit les délais douaniers de 72 à 24h
Crise du carburant au Mali: le gouvernement réduit les délais douaniers de 72 à 24h
Sputnik Afrique
La décision a été annoncée par le ministre malien de l'Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo lors d'une rencontre avec les opérateurs pétroliers... 21.11.2025, Sputnik Afrique
2025-11-21T11:39+0100
2025-11-21T11:39+0100
2025-11-21T11:39+0100
mali
afrique subsaharienne
carburant
alliance des états du sahel (aes)
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/14/1080685916_0:175:800:625_1920x0_80_0_0_85c1c5646f2dfafcaffb954a75095522.jpg
"Le carburant entre régulièrement dans le pays et les volumes sont disponibles"; pourtant, "les files devant les stations augmentent", poursuit le communiqué. En cause, "un goulot d’étranglement administratif qui ralentit les opérations". La diminution du délai de passage des dossiers au Bureau des douanes du pétrole permettra ainsi de "désengorger rapidement les stations, d’assurer un flux continu des citernes, et de garantir que chaque goutte de carburant disponible parvienne sans délai aux usagers".
mali
afrique subsaharienne
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/14/1080685916_0:100:800:700_1920x0_80_0_0_38c62059de2090328bf46f92596b2c70.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mali, afrique subsaharienne, carburant, alliance des états du sahel (aes)
mali, afrique subsaharienne, carburant, alliance des états du sahel (aes)
Crise du carburant au Mali: le gouvernement réduit les délais douaniers de 72 à 24h
La décision a été annoncée par le ministre malien de l'Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo lors d'une rencontre avec les opérateurs pétroliers, selon un communiqué du ministère.
"Le carburant entre régulièrement dans le pays et les volumes sont disponibles"; pourtant, "les files devant les stations augmentent", poursuit le communiqué.
En cause, "un goulot d’étranglement administratif qui ralentit les opérations".
La diminution du délai de passage des dossiers au Bureau des douanes du pétrole permettra ainsi de "désengorger rapidement les stations, d’assurer un flux continu des citernes, et de garantir que chaque goutte de carburant disponible parvienne sans délai aux usagers".