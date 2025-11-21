Afrique
Crise du carburant au Mali: le gouvernement réduit les délais douaniers de 72 à 24h
Crise du carburant au Mali: le gouvernement réduit les délais douaniers de 72 à 24h
La décision a été annoncée par le ministre malien de l'Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo lors d'une rencontre avec les opérateurs pétroliers...
"Le carburant entre régulièrement dans le pays et les volumes sont disponibles"; pourtant, "les files devant les stations augmentent", poursuit le communiqué. En cause, "un goulot d’étranglement administratif qui ralentit les opérations". La diminution du délai de passage des dossiers au Bureau des douanes du pétrole permettra ainsi de "désengorger rapidement les stations, d’assurer un flux continu des citernes, et de garantir que chaque goutte de carburant disponible parvienne sans délai aux usagers".
La décision a été annoncée par le ministre malien de l'Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo lors d'une rencontre avec les opérateurs pétroliers, selon un communiqué du ministère.
"Le carburant entre régulièrement dans le pays et les volumes sont disponibles"; pourtant, "les files devant les stations augmentent", poursuit le communiqué.
En cause, "un goulot d’étranglement administratif qui ralentit les opérations".
La diminution du délai de passage des dossiers au Bureau des douanes du pétrole permettra ainsi de "désengorger rapidement les stations, d’assurer un flux continu des citernes, et de garantir que chaque goutte de carburant disponible parvienne sans délai aux usagers".
