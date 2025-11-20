https://fr.sputniknews.africa/20251120/guerre-en-ukraine-ces-evenements-tragiques-sont-une-consequence-de-leffondrement-de-lurss-1080666401.html

Guerre en Ukraine: "Ces événements tragiques sont une conséquence de l'effondrement de l'URSS"

Dans cet épisode de Sans Détour, Sergueï Panteleïev, politologue, historien, directeur de l’Institut russe de l’étranger proche, rédacteur en chef du portail... 20.11.2025, Sputnik Afrique

Sergueï Panteleïev explique comment la chute de l’URSS s’est accompagnée de secousses géopolitiques majeures:Pour Sergeï Panteleïev, c’est le cœur de la "Grande Russie", qui est visé dans la guerre conduite par les globalistes en Ukraine:"Il ne fait aucun doute que l'Ukraine ne fait pas seulement partie du monde russe. L'Ukraine, ou plus précisément le territoire sur lequel elle se trouve et qui fait aujourd'hui l'objet d'une lutte, est en grande partie matricielle, c'est-à-dire à l'origine de tout ce grand système".Et les risques d’extension du conflit ne sont pas négligeables:"Il ne fait aucun doute que le conflit va s'étendre, d'autant plus que la situation sur le front n'est clairement pas favorable au régime ukrainien et aux mondialistes. […] Ce n'est pas un hasard si la lutte pour le contrôle de la situation dure depuis si longtemps, par exemple en Moldavie, qui faisait également partie de l'Union soviétique et de l'Empire russe, où existe l'enclave pro-russe de Transnistrie, où, je le rappelle, se trouvent une présence militaire russe et des soldats de la paix russes".

