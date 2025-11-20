https://fr.sputniknews.africa/20251120/guerre-en-ukraine-ces-evenements-tragiques-sont-une-consequence-de-leffondrement-de-lurss-1080666401.html
Guerre en Ukraine: "Ces événements tragiques sont une conséquence de l'effondrement de l'URSS"
Guerre en Ukraine: "Ces événements tragiques sont une conséquence de l'effondrement de l'URSS"
Dans cet épisode de Sans Détour, Sergueï Panteleïev, politologue, historien, directeur de l'Institut russe de l'étranger proche, rédacteur en chef du portail
Guerre en Ukraine: «Ces événements tragiques sont une conséquence de l'effondrement de l'URSS»
Dans cet épisode de Sans Détour, Sergueï Panteleïev, politologue, historien, directeur de l’Institut russe de l’étranger proche, rédacteur en chef du portail Russkie.org, discute des origines et des perspectives de la guerre en Ukraine.
Sergueï Panteleïev explique comment la chute de l'URSS s'est accompagnée de secousses géopolitiques majeures:Pour Sergeï Panteleïev, c'est le cœur de la "Grande Russie", qui est visé dans la guerre conduite par les globalistes en Ukraine:"Il ne fait aucun doute que l'Ukraine ne fait pas seulement partie du monde russe. L'Ukraine, ou plus précisément le territoire sur lequel elle se trouve et qui fait aujourd'hui l'objet d'une lutte, est en grande partie matricielle, c'est-à-dire à l'origine de tout ce grand système".Et les risques d'extension du conflit ne sont pas négligeables:"Il ne fait aucun doute que le conflit va s'étendre, d'autant plus que la situation sur le front n'est clairement pas favorable au régime ukrainien et aux mondialistes. […] Ce n'est pas un hasard si la lutte pour le contrôle de la situation dure depuis si longtemps, par exemple en Moldavie, qui faisait également partie de l'Union soviétique et de l'Empire russe, où existe l'enclave pro-russe de Transnistrie, où, je le rappelle, se trouvent une présence militaire russe et des soldats de la paix russes".
Guerre en Ukraine: "Ces événements tragiques sont une conséquence de l'effondrement de l'URSS"
Dans cet épisode de Sans Détour, Sergueï Panteleïev, politologue, historien, directeur de l’Institut russe de l’étranger proche, rédacteur en chef du portail Russkie.org, discute des origines et des perspectives de la guerre en Ukraine.
Sergueï Panteleïev explique comment la chute de l’URSS s’est accompagnée de secousses géopolitiques majeures:
"Pendant longtemps, nous avons eu tendance à souligner que l'effondrement de l'Union soviétique, contrairement à celui de la Yougoslavie par exemple, s'était déroulé sans conflits majeurs. Mais en réalité, on fermait les yeux sur les événements terribles qui se déroulaient en Transnistrie, au Tadjikistan, dans les pays baltes et dans d'autres régions où des événements sanglants, des guerres civiles et des conflits avaient lieu. […] Or, ces grands processus liés à l'effondrement de systèmes aussi vastes, de systèmes géopolitiques, ne sont pas ponctuels: ils s'étendent dans le temps."
Pour Sergeï Panteleïev, c’est le cœur de la "Grande Russie", qui est visé dans la guerre conduite par les globalistes en Ukraine:
"Il ne fait aucun doute que l'Ukraine ne fait pas seulement partie du monde russe. L'Ukraine, ou plus précisément le territoire sur lequel elle se trouve et qui fait aujourd'hui l'objet d'une lutte
, est en grande partie matricielle, c'est-à-dire à l'origine de tout ce grand système".
Et les risques d’extension du conflit ne sont pas négligeables:
"Il ne fait aucun doute que le conflit va s'étendre, d'autant plus que la situation sur le front n'est clairement pas favorable au régime ukrainien et aux mondialistes. […] Ce n'est pas un hasard si la lutte pour le contrôle de la situation dure depuis si longtemps, par exemple en Moldavie, qui faisait également partie de l'Union soviétique et de l'Empire russe, où existe l'enclave pro-russe de Transnistrie
, où, je le rappelle, se trouvent une présence militaire russe et des soldats de la paix russes".