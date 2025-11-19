https://fr.sputniknews.africa/20251119/nigeria-le-president-tinubu-confirme-la-mort-dun-general-tue-par-des-terroristes-1080615457.html
Nigeria: le Président Tinubu confirme la mort d'un général tué par des terroristes
Nigeria: le Président Tinubu confirme la mort d'un général tué par des terroristes
Le Président nigérian Bola Tinubu a confirmé mardi la mort d'un brigadier-général de l'armée tué par des terroristes dans le nord-est du pays. 19.11.2025, Sputnik Afrique
"En tant que commandant en chef des forces armées, je suis profondément attristé par la mort tragique de nos soldats et officiers en service actif. Que Dieu réconforte les familles du brigadier-général Musa Uba et des autres héros tombés", a déclaré M. Tinubu dans un communiqué.Selon l'armée nigériane et un rapport des Nations unies, l'attaque a coûté la vie à deux soldats et deux membres d'un groupe d'autodéfense vendredi.Dimanche soir, une source du renseignement nigérian avait indiqué que M. Uba avait été emmené par seize terroristes et que le "pire scénario" était redouté.
