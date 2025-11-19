Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20251119/en-direct-vladimir-poutine-rencontre-le-premier-ministre-togolais-a-moscou-1080637885.html
En direct: Vladimir Poutine rencontre le Premier ministre togolais à Moscou
En direct: Vladimir Poutine rencontre le Premier ministre togolais à Moscou
Sputnik Afrique
Une rencontre du Président russe avec le Premier ministre togolais Faure Gnassingbé se déroule à Moscou. 19.11.2025, Sputnik Afrique
2025-11-19T19:29+0100
2025-11-19T19:29+0100
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/13/1080636894_0:167:2918:1808_1920x0_80_0_0_cb927bb7652b0e1fd4c3fa615c0b6a89.jpg
togo
afrique subsaharienne
russie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Vladimir Poutine s'entretient avec Faure Gnassingbé, président du Conseil togolais, à Moscou
Sputnik Afrique
Vladimir Poutine s'entretient avec Faure Gnassingbé, président du Conseil togolais, à Moscou
2025-11-19T19:29+0100
true
PT5M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/13/1080636894_143:0:2775:1974_1920x0_80_0_0_c6c361c1e7ab367442c51b19adb56abd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
togo, afrique subsaharienne, russie, faure gnassingbé, vladimir poutine, international
togo, afrique subsaharienne, russie, faure gnassingbé, vladimir poutine, international

En direct: Vladimir Poutine rencontre le Premier ministre togolais à Moscou

19:29 19.11.2025
© Ruptly
S'abonner
Une rencontre du Président russe avec le Premier ministre togolais Faure Gnassingbé se déroule à Moscou.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала