https://fr.sputniknews.africa/20251118/gabon-regis-onanga-ndiaye-elu-nouveau-president-de-lassemblee-nationale-1080581231.html

Gabon: Régis Onanga Ndiaye élu nouveau président de l’Assemblée nationale

Gabon: Régis Onanga Ndiaye élu nouveau président de l’Assemblée nationale

Sputnik Afrique

Le député Michel Régis Onanga Ndiaye a été élu, lundi, nouveau président de l'Assemblée nationale gabonaise, à l’issue de la session inaugurale destinée à... 18.11.2025, Sputnik Afrique

2025-11-18T06:28+0100

2025-11-18T06:28+0100

2025-11-18T06:28+0100

gabon

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/1a/1066247971_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_7b424b6d050a50fbc84c8409610a5323.jpg

Seul candidat en lice, l'ex-ministre des Affaires étrangères a obtenu 141 voix sur un total de 142, soit 99,29 %, succédant ainsi à Jean-François Ndongou, pour les cinq prochaines années à la tête de l'Assemblée nationale.Élu député pour l'Union démocratique des Bâtisseurs (UDB), lors des élections locales et législatives du 27 septembre dernier, M. Ndiaye a présenté vendredi dernier sa démission du poste de ministre des Affaires étrangères.Les dernières législatives au Gabon ont consacré une nouvelle composition de l'Assemblée nationale marquée par une domination du parti présidentiel l'UDB qui a obtenu 101 sièges sur les 145 que comptent l'institution, assurant une majorité confortable au sein de l'hémicycle.

gabon

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

gabon, afrique subsaharienne