Gabon: Régis Onanga Ndiaye élu nouveau président de l'Assemblée nationale
Gabon: Régis Onanga Ndiaye élu nouveau président de l’Assemblée nationale
Seul candidat en lice, l'ex-ministre des Affaires étrangères a obtenu 141 voix sur un total de 142, soit 99,29 %, succédant ainsi à Jean-François Ndongou, pour les cinq prochaines années à la tête de l'Assemblée nationale.Élu député pour l'Union démocratique des Bâtisseurs (UDB), lors des élections locales et législatives du 27 septembre dernier, M. Ndiaye a présenté vendredi dernier sa démission du poste de ministre des Affaires étrangères.Les dernières législatives au Gabon ont consacré une nouvelle composition de l'Assemblée nationale marquée par une domination du parti présidentiel l'UDB qui a obtenu 101 sièges sur les 145 que comptent l'institution, assurant une majorité confortable au sein de l'hémicycle.
