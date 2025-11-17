BAMEX 2025 : “La sécurité africaine ne s’importe plus, elle se construit”
BAMEX 2025 n’a pas seulement ouvert ses portes à Bamako: il a inauguré une nouvelle étape dans l’histoire de la sécurité africaine. Pour la première fois, le Mali accueille un Salon international dédié à la défense et à la sécurité, affirmant sa volonté de souveraineté, d’innovation et de coopération.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur un moment inédit dans l’histoire contemporaine du Mali: l’ouverture du Salon international de la Défense et de la Sécurité, BAMEX 2025 à Bamako. Un événement que le Premier ministre, le Général Abdoulaye Maïga, inscrit résolument dans la dynamique d’un Mali retrouvant sa voix, sa dignité et sa capacité d’agir.
Selon lui, la présence de délégations venues du Sahel, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique n’est pas seulement symbolique: elle marque la reconnaissance d’un pays redevenu maître de ses choix, capable d’accueillir un rendez-vous stratégique malgré les pressions extérieures et les campagnes de déstabilisation.
“En acceptant d’être des nôtres à cet important événement qu’est le Salon international de la Défense et de la Sécurité de Bamako, vous avez démontré l’attachement indéfectible de vos pays à la paix, à la stabilité et à l’amitié avec le Mali. Dans un monde bouleversé par les crises, où le terrorisme franchit les frontières et se nourrit de technologies modernes, la sécurité n’est plus une option : elle devient une obligation et une condition de survie pour nos nations. L’Afrique n’a d’autre choix que de bâtir une architecture de défense autonome, fondée sur la coopération sincère, la mutualisation des efforts et l’innovation.”, a-t-il déclaré.
