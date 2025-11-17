https://fr.sputniknews.africa/20251117/bamex-2025--la-securite-africaine-ne-simporte-plus-elle-se-construit-1080564381.html

BAMEX 2025 : “La sécurité africaine ne s’importe plus, elle se construit”

BAMEX 2025 n’a pas seulement ouvert ses portes à Bamako: il a inauguré une nouvelle étape dans l’histoire de la sécurité africaine. Pour la première fois, le... 17.11.2025, Sputnik Afrique

BAMEX 2025 : “La sécurité africaine ne s’importe plus, elle se construit” Sputnik Afrique BAMEX 2025 n’a pas seulement ouvert ses portes à Bamako: il a inauguré une nouvelle étape dans l’histoire sécuritaire africaine. Pour la première fois, le Mali accueille un Salon international dédié à la défense et à la sécurité, affirmant sa volonté de souveraineté, d’innovation et de coopération.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur un moment inédit dans l’histoire contemporaine du Mali: l’ouverture du Salon international de la Défense et de la Sécurité, BAMEX 2025 à Bamako. Un événement que le Premier ministre, le Général Abdoulaye Maïga, inscrit résolument dans la dynamique d’un Mali retrouvant sa voix, sa dignité et sa capacité d’agir.Selon lui, la présence de délégations venues du Sahel, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique n’est pas seulement symbolique: elle marque la reconnaissance d’un pays redevenu maître de ses choix, capable d’accueillir un rendez-vous stratégique malgré les pressions extérieures et les campagnes de déstabilisation.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

