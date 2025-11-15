https://fr.sputniknews.africa/20251115/zone-disputee-entre-le-soudan-et-le-soudan-du-sud-le-mandat-de-la-fisnua-est-proroge-dun-an-1080507146.html

Zone disputée entre le Soudan et le Soudan du Sud: le mandat de la FISNUA est prorogé d'un an

Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé, vendredi, de proroger d’un an le mandat de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA). 15.11.2025, Sputnik Afrique

En vertu d’une résolution adoptée par 12 voix pour et trois abstentions, le mandat de la Mission onusienne est prolongé jusqu’au 15 novembre 2026.Dans ce texte, l’instance exécutive de l’ONU exprime son intention d’envisager le renouvellement ultérieur du mandat de la Mission en fonction de la réalisation de progrès manifestes par le Soudan et le Soudan du Sud, en réaffirmant que "toute décision relative à l’avenir de la Mission restera subordonnée à sa propre appréciation".Par ailleurs, le Conseil plaide pour une coopération renforcée entre le Soudan et le Soudan du Sud dans l’intérêt de la paix, de la sécurité et de la stabilité, et notamment en ce qui concerne l’Accord de paix de Djouba et les discussions de haut niveau qui ont eu lieu en août 2021.Il appelle de ses vœux la reprise des réunions du Mécanisme conjoint pour les questions politiques et la sécurité et encourage la tenue régulière de réunions de ce type ou de celles d’autres mécanismes conjoints.

