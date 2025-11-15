Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20251115/zone-disputee-entre-le-soudan-et-le-soudan-du-sud-le-mandat-de-la-fisnua-est-proroge-dun-an-1080507146.html
Zone disputée entre le Soudan et le Soudan du Sud: le mandat de la FISNUA est prorogé d'un an
Zone disputée entre le Soudan et le Soudan du Sud: le mandat de la FISNUA est prorogé d'un an
Sputnik Afrique
Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé, vendredi, de proroger d’un an le mandat de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA). 15.11.2025, Sputnik Afrique
2025-11-15T06:44+0100
2025-11-15T06:44+0100
soudan
soudan du sud
afrique
onu
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/1b/1071298494_0:443:2067:1606_1920x0_80_0_0_62cd2aee52ac4176352a71ebaaec71d7.jpg
En vertu d’une résolution adoptée par 12 voix pour et trois abstentions, le mandat de la Mission onusienne est prolongé jusqu’au 15 novembre 2026.Dans ce texte, l’instance exécutive de l’ONU exprime son intention d’envisager le renouvellement ultérieur du mandat de la Mission en fonction de la réalisation de progrès manifestes par le Soudan et le Soudan du Sud, en réaffirmant que "toute décision relative à l’avenir de la Mission restera subordonnée à sa propre appréciation".Par ailleurs, le Conseil plaide pour une coopération renforcée entre le Soudan et le Soudan du Sud dans l’intérêt de la paix, de la sécurité et de la stabilité, et notamment en ce qui concerne l’Accord de paix de Djouba et les discussions de haut niveau qui ont eu lieu en août 2021.Il appelle de ses vœux la reprise des réunions du Mécanisme conjoint pour les questions politiques et la sécurité et encourage la tenue régulière de réunions de ce type ou de celles d’autres mécanismes conjoints.
soudan
soudan du sud
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Maghreb Arabe Presse
Maghreb Arabe Presse
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/1b/1071298494_0:250:2067:1800_1920x0_80_0_0_e35d2d712cbcea42221a78f1759c1df8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
soudan, soudan du sud, afrique, onu
soudan, soudan du sud, afrique, onu

Zone disputée entre le Soudan et le Soudan du Sud: le mandat de la FISNUA est prorogé d'un an

06:44 15.11.2025
© Photo X / @UNISFA_1Training of the UN Interim Security Force for Abyei (UNISFA) troops.
Training of the UN Interim Security Force for Abyei (UNISFA) troops. - Sputnik Afrique, 1920, 15.11.2025
© Photo X / @UNISFA_1
S'abonner
Maghreb Arabe Presse
Tous les articles
Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé, vendredi, de proroger d’un an le mandat de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA).
En vertu d’une résolution adoptée par 12 voix pour et trois abstentions, le mandat de la Mission onusienne est prolongé jusqu’au 15 novembre 2026.
Dans ce texte, l’instance exécutive de l’ONU exprime son intention d’envisager le renouvellement ultérieur du mandat de la Mission en fonction de la réalisation de progrès manifestes par le Soudan et le Soudan du Sud, en réaffirmant que "toute décision relative à l’avenir de la Mission restera subordonnée à sa propre appréciation".
Par ailleurs, le Conseil plaide pour une coopération renforcée entre le Soudan et le Soudan du Sud dans l’intérêt de la paix, de la sécurité et de la stabilité, et notamment en ce qui concerne l’Accord de paix de Djouba et les discussions de haut niveau qui ont eu lieu en août 2021.
Il appelle de ses vœux la reprise des réunions du Mécanisme conjoint pour les questions politiques et la sécurité et encourage la tenue régulière de réunions de ce type ou de celles d’autres mécanismes conjoints.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала