Afrique en marche
Et si l'Afrique prenait son envol dans le contexte du monde multipolaire naissant? C’est à ce débat que L’Afrique en marche aimerait prendre part.
"La croissance des échanges Russie-Afrique est indéniable et c’est une évolution très positive"
14.11.2025
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Oumy Sene, secrétaire générale du Centre culturel russe Kalinka à Dakar, fait le point sur la coopération culturelle, scientifique et économique entre l'Afrique et la Russie. "L’Afrique a toujours été ouverte à collaborer dès que les conditions s’y prêtent. Aujourd’hui, ces conditions sont réunies."
Plutôt que le "début d’une nouvelle renaissance" de la coopération russo-africaine, selon elle il s’agit "plutôt d’une reconnexion sur des bases nouvelles. L’URSS a toujours été présente, et la Russie n’a jamais quitté l’Afrique. De son côté, l’Afrique a toujours été ouverte et prête à collaborer dès que les conditions s’y prêtaient. Aujourd’hui, ces conditions sont de nouveau réunies".Elle explique ce que l’organisation fait pour renforcer la coopération: " Cours de langue russe, théâtre, danse, projections de films, expositions, échanges éducatifs et culturels. Le Centre Kalinka collabore également avec des universités russes qui souhaitent s’implanter en Afrique. Tout cela contribue à rapprocher nos sociétés à travers l’éducation, et à renforcer la présence de la langue et de la culture russes en Afrique de l’Ouest".
15:41 14.11.2025
Kamal Louadj
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Oumy Sene, secrétaire générale du Centre culturel russe Kalinka à Dakar, fait le point sur la coopération culturelle, scientifique et économique entre l'Afrique et la Russie. "L’Afrique a toujours été ouverte à collaborer dès que les conditions s’y prêtent. Aujourd’hui, ces conditions sont réunies".
"Le centre culturel Kalinka à Dakar est né d’un double mouvement. D’une part, de nombreuses demandes sont venues de la communauté locale. D’autre part, après un long travail administratif et institutionnel, nous avons obtenu en 2019 l’autorisation officielle du gouvernement sénégalais", affirme à Radio Sputnik Afrique Mme Oumy Sene, fondatrice et secrétaire générale du Centre culturel russe Kalinka de Dakar.

Elle explique ce que l’organisation fait pour renforcer la coopération: " Cours de langue russe, théâtre, danse, projections de films, expositions, échanges éducatifs et culturels. Le Centre Kalinka collabore également avec des universités russes qui souhaitent s’implanter en Afrique. Tout cela contribue à rapprocher nos sociétés à travers l’éducation, et à renforcer la présence de la langue et de la culture russes en Afrique de l’Ouest".
