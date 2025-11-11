https://fr.sputniknews.africa/20251111/lithium-au-mali-lor-blanc-dune-nouvelle-ere-economique-1080381893.html

Lithium au Mali: l’or blanc d’une nouvelle ère économique?

Lithium au Mali: l'or blanc d'une nouvelle ère économique?

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de Tandem, Modibo Mao Macalou, économiste et expert des questions minières, analyse l'exploitation du lithium au Mali. "Nous devenons...

Lithium au Mali: l’or blanc d’une nouvelle ère économique? Sputnik Afrique Dans cet épisode de Tandem, Modibo Mao Macalou, économiste et expert des questions minières, analyse l’exploitation du lithium au Mali. "Nous devenons maintenant de facto le premier producteur africain, avec 600.000 tonnes de concentrés de spodumène de lithium".

Au micro de Tandem, le Dr Modibo Mao Macalou, économiste malien, explique les perspectives offertes par le lithium, à la croisée de l’opportunité économique, de la souveraineté minière et des défis de gouvernance.Il ajoute: "Les deux mines de lithium sont assujetties au nouveau code minier de 2023. Cela veut dire que l'État a quand même une participation de 30% et que le secteur privé, local, peut avoir une participation de 5%. Donc on peut dire que c'est 35% de participation nationale. Je pense que c'est une avancée notable, mais ce n'est pas suffisant. Il faut des mesures d'accompagnement. Évidemment, l'État va continuer à bénéficier des taxes, des impôts, des redevances et des dividendes s'il y a des bénéfices".Selon lui, la réussite du secteur minier passe aussi par la protection des jeunes et de l’environnement: "Nous avons une population très jeune, et cette population il faut la soigner, il faut la sécuriser, il faut lui donner à manger, mais il faut surtout lui donner un emploi décent et un emploi stable. L'exploitation minière est très polluante, donc je pense qu'il faut aller vers le sens de l'économie du développement durable, c'est-à-dire qui est l'efficacité économique, qui est la justice sociale, mais qui est aussi la protection de l'environnement".► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.

