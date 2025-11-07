https://fr.sputniknews.africa/20251107/souverainete-miniere-bamako-met-fin-a-lere-des-multinationales-1080275619.html

Souveraineté minière: Bamako met fin à l’ère des multinationales

Souveraineté minière: Bamako met fin à l’ère des multinationales

Le Mali franchit une nouvelle étape vers la reconquête de sa souveraineté économique. En révoquant plus de 90 permis d’exploration minière, le gouvernement... 07.11.2025, Sputnik Afrique

Souveraineté minière: Bamako met fin à l’ère des multinationales Sputnik Afrique Le Mali franchit une nouvelle étape vers la reconquête de sa souveraineté économique. En révoquant plus de 90 permis d’exploration minière, le gouvernement affirme sa volonté de reprendre le contrôle de ses ressources et d'assainir un secteur longtemps dominé par les multinationales.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur la décision du gouvernement malien de retirer plus de 90 permis d’exploration minière, dont plusieurs détenus par de grandes compagnies étrangères.Selon Abdoulaye Diallo, expert en politique et géopolitique maliennes, cette mesure marque un tournant dans la lutte pour la souveraineté économique du pays. Pour le politologue, cette décision s’inscrit dans une dynamique de refondation portée par le nouveau code minier et le principe du contenu local, qui vise à garantir que les populations tirent enfin profit des richesses de leur sol.M.Diallo souligne également que cette décision s’accompagne d’un repositionnement stratégique du Mali sur la scène internationale. Face à un système jugé favorable aux lobbies étrangers, Bamako se tourne vers de nouveaux partenaires comme la Russie, la Chine ou l’Iran pour bâtir une véritable indépendance minière.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

2025

