Avenir souverain
Traditions ressuscitées, nature préservée, peuples relevés. L’émancipation de l’Afrique passe d’abord par la prise de conscience de ses forces. Retrouvez les témoignages de celles et ceux qui bâtissent un avenir de liberté et de dignité humaine.
Souveraineté minière: Bamako met fin à l’ère des multinationales
Souveraineté minière: Bamako met fin à l’ère des multinationales
Le Mali franchit une nouvelle étape vers la reconquête de sa souveraineté économique. En révoquant plus de 90 permis d'exploration minière, le gouvernement... 07.11.2025
Souveraineté minière: Bamako met fin à l’ère des multinationales
Le Mali franchit une nouvelle étape vers la reconquête de sa souveraineté économique. En révoquant plus de 90 permis d’exploration minière, le gouvernement affirme sa volonté de reprendre le contrôle de ses ressources et d'assainir un secteur longtemps dominé par les multinationales.
Dans cet épisode d'Avenir Souverain, nous revenons sur la décision du gouvernement malien de retirer plus de 90 permis d'exploration minière, dont plusieurs détenus par de grandes compagnies étrangères.Selon Abdoulaye Diallo, expert en politique et géopolitique maliennes, cette mesure marque un tournant dans la lutte pour la souveraineté économique du pays. Pour le politologue, cette décision s'inscrit dans une dynamique de refondation portée par le nouveau code minier et le principe du contenu local, qui vise à garantir que les populations tirent enfin profit des richesses de leur sol.M.Diallo souligne également que cette décision s'accompagne d'un repositionnement stratégique du Mali sur la scène internationale. Face à un système jugé favorable aux lobbies étrangers, Bamako se tourne vers de nouveaux partenaires comme la Russie, la Chine ou l'Iran pour bâtir une véritable indépendance minière.
Ahmat Tahir Bakhit
Ahmat Tahir Bakhit
14:13 07.11.2025
Avenir souverain
Souveraineté minière: Bamako met fin à l’ère des multinationales
Ahmat Tahir Bakhit
Le Mali franchit une nouvelle étape vers la reconquête de sa souveraineté économique. En révoquant plus de 90 permis d’exploration minière, le gouvernement affirme sa volonté de reprendre le contrôle de ses ressources et d'assainir un secteur longtemps dominé par les multinationales.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur la décision du gouvernement malien de retirer plus de 90 permis d’exploration minière, dont plusieurs détenus par de grandes compagnies étrangères.
Selon Abdoulaye Diallo, expert en politique et géopolitique maliennes, cette mesure marque un tournant dans la lutte pour la souveraineté économique du pays. Pour le politologue, cette décision s’inscrit dans une dynamique de refondation portée par le nouveau code minier et le principe du contenu local, qui vise à garantir que les populations tirent enfin profit des richesses de leur sol.
M.Diallo souligne également que cette décision s’accompagne d’un repositionnement stratégique du Mali sur la scène internationale. Face à un système jugé favorable aux lobbies étrangers, Bamako se tourne vers de nouveaux partenaires comme la Russie, la Chine ou l’Iran pour bâtir une véritable indépendance minière.
“Le peuple malien est déterminé à imposer sa souveraineté. Cette décision de révocation était attendue et elle est aujourd’hui saluée par tous. Il était urgent d’assainir le secteur minier, d’autant plus que le nouveau code minier et le contenu local redonnent confiance aux populations. Le Mali est un pays souverain, et nous avons désormais la capacité de contourner les systèmes imposés par les lobbies internationaux. Avec l’appui de partenaires comme la Russie, l’Iran et la Chine, nous pourrons enfin exploiter nos ressources dans l’intérêt du peuple malien”, a-t-il affirmé.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts Deezer Castbox Podcast Addict Pocket Casts AfripodsSpotify
