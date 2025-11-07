https://fr.sputniknews.africa/20251107/lia-est-au-cur-de-la-geopolitique-mondiale-comme-instrument-dinfluence-et-de-puissance-1080274856.html
Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Hacène Derrar, consultant en IA et en stratégie du numérique, explique que l'IA "est au cœur d’un affrontement géopolitique mondial où la technologie devient un instrument d’influence et de puissance".
L’IA générative, par exemple ChatGPT ou Grok, devient très populaire car "elle crée du contenu original, qu’il s’agisse de texte, d’images ou de sons". Il est incorrect d’attendre qu’elle pense: en fait, ces systèmes "calculent des probabilités", affirme Hacène Derrar, maître de conférences à l'École nationale supérieure de management, à Alger, consultant en IA et en stratégie du numérique."Il faut mettre en évidence que cette puissance a un revers. Ces modèles peuvent être trompés ou manipulés, notamment à travers des attaques narratives ou des manipulations massives sur les réseaux sociaux", ajoute-t-il.Il conclut: "Il est urgent de former des analystes locaux, de créer des bases de données culturelles et de développer des méthodologies africaines d’analyse narrative. L’Afrique doit être sujet de ses narrations, pas seulement objet de discours étrangers".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
"L'IA est au cœur de la géopolitique mondiale comme instrument d’influence et de puissance"
