Avenir souverain
Traditions ressuscitées, nature préservée, peuples relevés. L’émancipation de l’Afrique passe d’abord par la prise de conscience de ses forces. Retrouvez les témoignages de celles et ceux qui bâtissent un avenir de liberté et de dignité humaine.
“Occupe-toi de tes affaires”, ou la réponse des Camerounais à la France
06.11.2025
2025-11-06T14:38+0100
2025-11-06T14:38+0100
Alors que Paris exprime sa “préoccupation” face aux violences post-électorales au Cameroun, de nombreuses voix camerounaises dénoncent une ingérence injustifiée et rappellent que les Africains sont désormais capables de résoudre eux-mêmes leurs crises politiques.
Dans cet épisode d'Avenir Souverain, trois voix camerounaises réagissent au communiqué de Paris exprimant sa "préoccupation" face aux tensions post-électorales.Pour Serge Espoir Matomba, du PURS, cette position illustre le ton paternaliste que les Camerounais rejettent: selon lui, la France devrait "s'occuper de ses propres problèmes" et laisser les Africains résoudre les leurs. Même constat pour le politologue Stéphane Angoula Owono, qui parle d'un "néocolonialisme exacerbé" et rappelle qu'aucun Camerounais ne s'immisce dans la politique française.Mais c'est l'économiste panafricaniste Yamb Ntimba qui résume le sentiment général. Pour lui, la France a raté "une bonne occasion de se taire". Selon l'intellectuel, cette prise de parole n'a fait que renforcer le sentiment d'exaspération des Africains face à une puissance qui refuse de reconnaître ses propres dérives.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
Ahmat Tahir Bakhit
Ahmat Tahir Bakhit
06.11.2025
Avenir souverain
“Occupe-toi de tes affaires”, ou la réponse des Camerounais à la France
Ahmat Tahir Bakhit
Alors que Paris exprime sa “préoccupation” face aux violences post-électorales au Cameroun, de nombreuses voix camerounaises dénoncent une ingérence injustifiée et rappellent que les Africains sont désormais capables de résoudre eux-mêmes leurs crises politiques.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, trois voix camerounaises réagissent au communiqué de Paris exprimant sa “préoccupation” face aux tensions post-électorales.
Pour Serge Espoir Matomba, du PURS, cette position illustre le ton paternaliste que les Camerounais rejettent: selon lui, la France devrait “s’occuper de ses propres problèmes” et laisser les Africains résoudre les leurs. Même constat pour le politologue Stéphane Angoula Owono, qui parle d’un “néocolonialisme exacerbé” et rappelle qu’aucun Camerounais ne s’immisce dans la politique française.
Mais c’est l’économiste panafricaniste Yamb Ntimba qui résume le sentiment général. Pour lui, la France a raté “une bonne occasion de se taire”. Selon l’intellectuel, cette prise de parole n’a fait que renforcer le sentiment d’exaspération des Africains face à une puissance qui refuse de reconnaître ses propres dérives.
“La France n’a plus de leçons à donner à l’Afrique, surtout quand elle-même peine à définir sa propre souveraineté dans le carcan européen. En parlant du Cameroun, elle jette de l’huile sur le feu et prouve qu’elle ne sait pas encore ce que signifie la liberté d’un peuple. Ce que nous construisons, c’est notre souveraineté, et la France continue de la bloquer. Elle doit cesser de vouloir choisir nos dirigeants et apprendre à respecter nos peuples”, a-t-il affirmé.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
