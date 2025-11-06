https://fr.sputniknews.africa/20251106/occupe-toi-de-tes-affaires-ou-la-reponse-des-camerounais-a-la-france-1080245840.html

“Occupe-toi de tes affaires”, ou la réponse des Camerounais à la France

06.11.2025

Dans cet épisode d'Avenir Souverain, trois voix camerounaises réagissent au communiqué de Paris exprimant sa "préoccupation" face aux tensions post-électorales.Pour Serge Espoir Matomba, du PURS, cette position illustre le ton paternaliste que les Camerounais rejettent: selon lui, la France devrait "s'occuper de ses propres problèmes" et laisser les Africains résoudre les leurs. Même constat pour le politologue Stéphane Angoula Owono, qui parle d'un "néocolonialisme exacerbé" et rappelle qu'aucun Camerounais ne s'immisce dans la politique française.Mais c'est l'économiste panafricaniste Yamb Ntimba qui résume le sentiment général. Pour lui, la France a raté "une bonne occasion de se taire". Selon l'intellectuel, cette prise de parole n'a fait que renforcer le sentiment d'exaspération des Africains face à une puissance qui refuse de reconnaître ses propres dérives.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

