https://fr.sputniknews.africa/20251106/la-russie-gagnerait-beaucoup-a-diversifier-son-offre-exportable-vers-lafrique-1080246253.html
"La Russie gagnerait beaucoup à diversifier son offre exportable vers l’Afrique"
"La Russie gagnerait beaucoup à diversifier son offre exportable vers l’Afrique"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Soter-Caïus Dovi, chef d’entreprise togolais en France, analyse les résultats positifs des échanges économiques et... 06.11.2025, Sputnik Afrique
2025-11-06T14:56+0100
2025-11-06T14:56+0100
2025-11-06T14:56+0100
afrique en marche
podcasts
russie
commerce
finances
pme
afrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/06/1080246363_0:137:3154:1911_1920x0_80_0_0_5ee5d360d363658fe27fb86f1e2d30c6.jpg
"La Russie gagnerait beaucoup à diversifier son offre exportable vers l’Afrique"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Soter-Caïus Dovi, chef d’entreprise togolais en France, analyse les résultats positifs des échanges économiques et commerciaux de la Russie et l'Afrique en 2025.
En 2025, la Russie continue toujours à développer la commerce et le partenariat avec les pays africains. "En dépit du résultat important en termes d'échanges entre la Russie et les pays africains en 2025, soit 27 milliards de dollars, le principal frein au décollage économique de l’Afrique s’inscrit dans l’absence d’infrastructures et de mécanismes de financement adaptés", affirme Soter-Caïus Dovi, chef d’entreprise togolais en France et Président fondateur de la Plate-forme de référence pour les applications nucléaires en Afrique (PRANA).La coopération Russie-Afrique répond aux besoins de tous les peuples car Moscou "gagnerait beaucoup à diversifier son offre exportable vers l’Afrique, au-delà des matières premières et des produits traditionnels". Une implication plus large des PME russes "permettrait de répondre aux besoins africains en infrastructures, santé et innovation, tout en consolidant l’indépendance économique du continent". Selon Soter-Caïus Dovi, "la Russie peut y contribuer en partageant son expertise dans l’agriculture high-tech, la numérisation et la formation professionnelle", en renforçant sa position "comme partenaire de développement et pas seulement comme fournisseur".
russie
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/06/1080246363_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_a523ffe21a7ecf83476562496a198c91.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
podcasts, russie, commerce, finances, pme, afrique, аудио
podcasts, russie, commerce, finances, pme, afrique, аудио
"La Russie gagnerait beaucoup à diversifier son offre exportable vers l’Afrique"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Soter-Caïus Dovi, chef d’entreprise togolais en France, analyse les résultats positifs des échanges économiques et commerciaux de la Russie et l'Afrique en 2025.
En 2025, la Russie continue toujours à développer la commerce et le partenariat avec les pays africains. "En dépit du résultat important en termes d'échanges entre la Russie et les pays africains en 2025, soit 27 milliards de dollars, le principal frein au décollage économique de l’Afrique s’inscrit dans l’absence d’infrastructures et de mécanismes de financement adaptés
", affirme Soter-Caïus Dovi, chef d’entreprise togolais en France et Président fondateur de la Plate-forme de référence pour les applications nucléaires en Afrique (PRANA).
Il souligne: "La croissance des échanges russo-africains, portée par les secteurs des engrais, de l’énergie et des produits alimentaires, est encourageante, mais elle ne suffit pas à elle seule à générer un développement local durable. Pour transformer cette dynamique commerciale en progrès structurel, l’Afrique doit monter en valeur ajoutée: développer des industries de transformation locales, moderniser ses chaines logistiques et renforcer ses capacités technologiques".
La coopération Russie-Afrique répond aux besoins de tous les peuples car Moscou "gagnerait beaucoup à diversifier son offre exportable vers l’Afrique, au-delà des matières premières et des produits traditionnels". Une implication plus large des PME russes "permettrait de répondre aux besoins africains en infrastructures, santé et innovation, tout en consolidant l’indépendance économique du continent".
Selon Soter-Caïus Dovi, "la Russie peut y contribuer en partageant son expertise dans l’agriculture high-tech, la numérisation et la formation professionnelle", en renforçant sa position "comme partenaire de développement et pas seulement comme fournisseur".