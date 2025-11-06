https://fr.sputniknews.africa/20251106/la-russie-gagnerait-beaucoup-a-diversifier-son-offre-exportable-vers-lafrique-1080246253.html

"La Russie gagnerait beaucoup à diversifier son offre exportable vers l’Afrique"

"La Russie gagnerait beaucoup à diversifier son offre exportable vers l'Afrique"

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Soter-Caïus Dovi, chef d'entreprise togolais en France, analyse les résultats positifs des échanges économiques et... 06.11.2025

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Soter-Caïus Dovi, chef d'entreprise togolais en France, analyse les résultats positifs des échanges économiques et commerciaux de la Russie et l'Afrique en 2025.

En 2025, la Russie continue toujours à développer la commerce et le partenariat avec les pays africains. "En dépit du résultat important en termes d'échanges entre la Russie et les pays africains en 2025, soit 27 milliards de dollars, le principal frein au décollage économique de l’Afrique s’inscrit dans l’absence d’infrastructures et de mécanismes de financement adaptés", affirme Soter-Caïus Dovi, chef d’entreprise togolais en France et Président fondateur de la Plate-forme de référence pour les applications nucléaires en Afrique (PRANA).La coopération Russie-Afrique répond aux besoins de tous les peuples car Moscou "gagnerait beaucoup à diversifier son offre exportable vers l’Afrique, au-delà des matières premières et des produits traditionnels". Une implication plus large des PME russes "permettrait de répondre aux besoins africains en infrastructures, santé et innovation, tout en consolidant l’indépendance économique du continent". Selon Soter-Caïus Dovi, "la Russie peut y contribuer en partageant son expertise dans l’agriculture high-tech, la numérisation et la formation professionnelle", en renforçant sa position "comme partenaire de développement et pas seulement comme fournisseur".

