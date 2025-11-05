https://fr.sputniknews.africa/20251105/ue-contre-russie-comment-peut-on-penser-quune-telle-politique-pourra-se-poursuivre-durablement-1080197392.html
UE contre Russie: "Comment peut-on penser qu'une telle politique pourra se poursuivre durablement?"
UE contre Russie: "Comment peut-on penser qu’une telle politique pourra se poursuivre durablement?"
Dans ce numéro de L'Afrique en marche, le géopoliticien François Martin explique les enjeux et dessous géopolitiques et stratégiques des sabotages ayant touché
UE contre Russie: "Comment peut-on penser qu’une telle politique pourra se poursuivre durablement?"
Dans ce numéro de L'Afrique en marche, le géopoliticien François Martin explique les enjeux et dessous géopolitiques et stratégiques des sabotages ayant touché des raffineries de pétrole russe en Europe de l'Est au moment où les USA imposent de nouvelles sanctions à Rosneft et Lukoil. Un "coût extraordinaire de cette guerre pour l’Europe".
"Trois choses sont à remarquer par rapport aux nouvelles sanctions antirusses US contre Rosneft et Lukoil, dans le contexte du sabotage de plusieurs raffineries de pétrole russe en Europe de l'Est et de la décision de la justice polonaise de ne pas incriminer ces actes", affirme à Radio Sputnik Afrique le géopoliticien et essayiste, François Martin, auteur de deux livres majeurs : "L'Ukraine, un basculement du monde" et "Le temps des fractures, l'Occident contre le reste du monde" aux éditions Jean-Cyrille Godefroy.Dans le même sens, François Martin ajoute que "plusieurs éléments ici encore sont à considérer. D'abord, ceux qui bénéficient de ces dérives 'mafieuses' sont ceux que l'on pourrait appeler la 'confrérie des bellicistes' : Américains, Anglais, Français, Allemands, Polonais et Baltes, sans oublier évidemment les Ukrainiens eux-mêmes. À ces pouvoirs politiques, il faut ajouter leurs services spéciaux respectifs, en particulier la CIA et le MI6 anglais, qui sont des maîtres en matière de coups tordus et de déstabilisations. Il faut aussi remarquer dans cette affaire le rôle particulier des Polonais, qui en plus d'une haine farouche et très politique vis-à-vis de la Russie, professent une très grande jalousie vis-à-vis de l'Allemagne. Ils rêvent de prendre sa place dans le cœur et les relations commerciales avec les États-Unis. Le ministre Sikorsky, marié à une journaliste américaine très connue, est en pointe dans ce processus. En première ligne depuis Maïdan, ils n'ont jamais cessé d'exploiter ce filon belliciste".
UE contre Russie: "Comment peut-on penser qu’une telle politique pourra se poursuivre durablement?"
Dans ce numéro de L'Afrique en marche, le géopoliticien François Martin explique les enjeux et dessous géopolitiques et stratégiques des sabotages ayant touché des raffineries de pétrole russe en Europe de l'Est au moment où les USA imposent de nouvelles sanctions à Rosneft et Lukoil. Un "coût extraordinaire de cette guerre pour l’Europe".
"Trois choses sont à remarquer par rapport aux nouvelles sanctions antirusses US contre Rosneft et Lukoil, dans le contexte du sabotage de plusieurs raffineries de pétrole russe en Europe de l'Est et de la décision de la justice polonaise de ne pas incriminer ces actes", affirme à Radio Sputnik Afrique le géopoliticien et essayiste, François Martin, auteur de deux livres majeurs : "L’Ukraine, un basculement du monde" et "Le temps des fractures, l’Occident contre le reste du monde" aux éditions Jean-Cyrille Godefroy.
Et de détailler: "La première est le coût extraordinaire de cette guerre pour l’Europe. La seconde est la violence sidérante qu’est devenue, sous une forme ‘hybride’, mais on devrait dire plutôt mafieuse, la politique antirusse à l’intérieur même de l’Europe : les attentats et destructions de raffineries de pétrole russe dans des pays européens considérés comme insuffisamment ‘ennemis’ des Russes, suivis par les sanctions américaines. La troisième est la violence, à l’intérieur même de l’Europe, entre des pays comme l’Allemagne et la Pologne, le second se positionnant directement contre les intérêts les plus légitimes du premier ! La question que l’on tire de tout cela est : comment peut-on penser qu’une telle politique pourra se poursuivre durablement, dans une région considérée jusqu’à récemment comme le lieu parfait de la prospérité pacifique et du respect du droit? À l’évidence, cette construction actuelle explosera sous peu!"
Dans le même sens, François Martin ajoute que "plusieurs éléments ici encore sont à considérer. D’abord, ceux qui bénéficient de ces dérives 'mafieuses' sont ceux que l’on pourrait appeler la 'confrérie des bellicistes' : Américains, Anglais, Français, Allemands, Polonais et Baltes, sans oublier évidemment les Ukrainiens eux-mêmes. À ces pouvoirs politiques, il faut ajouter leurs services spéciaux respectifs, en particulier la CIA et le MI6 anglais, qui sont des maîtres en matière de coups tordus et de déstabilisations.
Il faut aussi remarquer dans cette affaire le rôle particulier des Polonais, qui en plus d’une haine farouche et très politique vis-à-vis de la Russie, professent une très grande jalousie vis-à-vis de l’Allemagne. Ils rêvent de prendre sa place dans le cœur et les relations commerciales avec les États-Unis. Le ministre Sikorsky, marié à une journaliste américaine très connue, est en pointe dans ce processus. En première ligne depuis Maïdan, ils n’ont jamais cessé d’exploiter ce filon belliciste".
