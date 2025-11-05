https://fr.sputniknews.africa/20251105/ue-contre-russie-comment-peut-on-penser-quune-telle-politique-pourra-se-poursuivre-durablement-1080197392.html

UE contre Russie: "Comment peut-on penser qu’une telle politique pourra se poursuivre durablement?"

Dans ce numéro de L'Afrique en marche, le géopoliticien François Martin explique les enjeux et dessous géopolitiques et stratégiques des sabotages ayant touché... 05.11.2025, Sputnik Afrique

"Trois choses sont à remarquer par rapport aux nouvelles sanctions antirusses US contre Rosneft et Lukoil, dans le contexte du sabotage de plusieurs raffineries de pétrole russe en Europe de l'Est et de la décision de la justice polonaise de ne pas incriminer ces actes", affirme à Radio Sputnik Afrique le géopoliticien et essayiste, François Martin, auteur de deux livres majeurs : "L’Ukraine, un basculement du monde" et "Le temps des fractures, l’Occident contre le reste du monde" aux éditions Jean-Cyrille Godefroy.Dans le même sens, François Martin ajoute que "plusieurs éléments ici encore sont à considérer. D’abord, ceux qui bénéficient de ces dérives 'mafieuses' sont ceux que l’on pourrait appeler la 'confrérie des bellicistes' : Américains, Anglais, Français, Allemands, Polonais et Baltes, sans oublier évidemment les Ukrainiens eux-mêmes. À ces pouvoirs politiques, il faut ajouter leurs services spéciaux respectifs, en particulier la CIA et le MI6 anglais, qui sont des maîtres en matière de coups tordus et de déstabilisations. Il faut aussi remarquer dans cette affaire le rôle particulier des Polonais, qui en plus d’une haine farouche et très politique vis-à-vis de la Russie, professent une très grande jalousie vis-à-vis de l’Allemagne. Ils rêvent de prendre sa place dans le cœur et les relations commerciales avec les États-Unis. Le ministre Sikorsky, marié à une journaliste américaine très connue, est en pointe dans ce processus. En première ligne depuis Maïdan, ils n’ont jamais cessé d’exploiter ce filon belliciste".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

