Pourquoi les États-Unis pourraient bien rejeter la proposition russe d'un nouvel accord START?

Pourquoi les États-Unis pourraient bien rejeter la proposition russe d'un nouvel accord START?

Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, PDG de World Advanced Research Project Agency (WARPA), explique pourquoi les États-Unis ne... 05.11.2025, Sputnik Afrique

Pourquoi les États-Unis pourraient bien rejeter la proposition russe d'un nouvel accord START? Sputnik Afrique Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, PDG de World Advanced Research Project Agency (WARPA), explique pourquoi les États-Unis ne seraient probablement pas intéressés à renégocier un nouvel accord START avec la Russie. "Le but des accords START visait à contenir les dépenses américaines jugées à l’époque exorbitantes".

"Au risque de surprendre, il n'est absolument pas sûr que les États-Unis aient envie de renégocier un nouvel accord START. On a historiquement présenté les accords START comme un équilibre. Mais un équilibre de quoi ? Imaginons, avec seulement les Minuteman obsolètes, que les 450 soient lancés. Imaginons une capacité russe de les arrêter de 80%, ce qui est déjà considérable. Il va donc en passer 20%, c’est-à-dire 90. De quoi largement détruire une bonne partie de la Russie. Et cela ne concerne que les missiles tirés de silos. Il faudrait ajouter ceux tirés par les B2 et les SNLE !", affirme à Radio Sputnik Afrique Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency (WARPA).Dans le même sens, il ajoute: "Je ne crois guère à l’intérêt de missiles en silos fixes, car si la guerre se déclenchait, ils deviendraient une cible prioritaire et " fragile ". Il vaudrait mieux développer des missiles terrestres mobiles. D’un autre côté, on ne peut pas embarquer autant de missiles nucléaires sur les plateformes volantes ou sous-marines. Et enfin, il y a le problème du stockage des armes nucléaires qui, de fait, se trouvent en général au sol et sont aussi fragiles que les missiles terrestres en silos. Face à cela, la seule solution est d’augmenter la force sous-marine et donc le nombre de sous-marins nucléaires avec, peut-être, un stockage maritime en forte profondeur. Cela peut-il suffire contre, à la fois, les pays que vous avez cités ? La réponse est non ! C’est donc une faiblesse objective des États-Unis qui ne peuvent prétendre à gérer le monde effectivement".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

