https://fr.sputniknews.africa/20251105/madagascar-joue-un-role-primordial-dans-la-strategie-francaise-dans-locean-indien-1080194555.html

"Madagascar joue un rôle primordial dans la stratégie française dans l'océan Indien"

"Madagascar joue un rôle primordial dans la stratégie française dans l'océan Indien"

Sputnik Afrique

Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécurité et en Défense, analyse les répercussions géopolitiques dans l'océan Indien du... 05.11.2025, Sputnik Afrique

2025-11-05T01:52+0100

2025-11-05T01:52+0100

2025-11-05T01:52+0100

afrique en marche

podcasts

madagascar

océan indien

politique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/05/1080197129_72:0:728:369_1920x0_80_0_0_87721434470a8acbd3a21e42377985fa.jpg

"Madagascar joue un rôle primordial dans la stratégie française dans l'océan Indien" Sputnik Afrique Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécurité et en Défense, analyse les répercussions géopolitiques dans l'océan Indien du changement de pouvoir à Madagascar. La France "a toujours considéré Madagascar comme une pièce maîtresse dans sa stratégie de projection dans le Sud de l'Afrique et dans l'Océan Indien".

"Madagascar joue un rôle primordial dans la stratégie française dans l'océan Indien. En effet, la France est en train de se redéployer dans cet océan à travers ses présences territoriales à l'île de la Réunion et dans les Comores, à l'île de Moroni. Également, la France, via l'île Maurice où elle veut s'établir, prend en considération un fait géostratégique très important, à savoir la grande compétition militaire qui a lieu actuellement en mer Rouge et qui, depuis la campagne yéménite contre les navires israéliens, a complètement bouleversé les routes commerciales mondiales", affirme à Radio Sputnik Afrique Akram Kharief, expert en sécurité et en Défense, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense.Et de souligner: "Depuis le temps de la Guerre froide, la géopolitique française a toujours considéré Madagascar comme une pièce maîtresse dans sa stratégie de projection dans le Sud de l'Afrique et dans l'Océan Indien. D'ailleurs, il faut rappeler que la France n'a pas de présence coloniale en Afrique Australe, mais elle a des intérêts géostratégiques très importants, liés notamment à l'énergie et à la présence de la Belgique en Afrique centrale et son intérêt pour l'alliance franco-belge. La France constate avec effarement que ces goulots d'étranglement maritime sont de plus en plus contestés par de grandes puissances internationales, et parfois aussi par des puissantes moyennes, voire petites. À titre d’exemple, le statut de la France à Djibouti a depuis très longtemps été contesté par la Chine, les États-Unis, le Japon et probablement bientôt par la Russie, qui espère installer aussi une base navale à Djibouti".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

madagascar

océan indien

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, madagascar, océan indien, politique, аудио