Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l'armée française, analyse la crise politique, économique, financière et... 05.11.2025, Sputnik Afrique

C'est "la fin d’un régime et la chute d’un empire. L’Otan et l’UE n’en ont plus pour très longtemps" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l'armée française, analyse la crise politique, économique, financière et sociale grave que traverse la France, notamment sous Emmanuel Macron, soulignant que cela "pourrait s’inscrire dans un projet de soumission aux globalistes et de vente de la France à l’encan".

"D’abord, un État ne peut pas faire faillite. Ce que risque l’État français, c’est d’avoir de plus en plus de mal à vendre sa dette, ce qui réduirait ses marges de manœuvre et créerait un risque d’inflation. Ou alors, il deviendrait de plus en plus à la merci des possesseurs de la dette. Et vu les traîtres qui gouvernent la France depuis au moins 2007, cela pourrait s’inscrire dans un projet de soumission aux néoconservateurs globalistes et de vente de la France à l’encan", affirme à Radio Sputnik Afrique le colonel Régis Chamagne, retraité de l'armée de l'air française, analyste géopolitique et militaire.Et d'ajouter: "L’entreprise de charme envers les pays africains n’a pas fonctionné, car Macron est incompétent, et qu’il est au service de l’État profond. Cela se voit comme le nez au milieu du visage. Cela étant : les pays d’Afrique francophone ont eu raison de s’émanciper. Si la France paie les ressources dont elle a besoin au juste prix, il n’est pas certain que l’État ni le peuple français y perdent (à condition d’un changement de régime en France) car le racket qui s’opérait jusqu’à présent profitait probablement à une bande d’oligarques et finissait probablement dans des paradis fiscaux".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

Actus

