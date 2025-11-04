https://fr.sputniknews.africa/20251104/laide-internationale-financiere-a-lafrique-subsaharienne-netait-pas-desinteressee-1080193724.html

"L'aide internationale financière à l'Afrique subsaharienne n'était pas désintéressée"

"L'aide internationale financière à l'Afrique subsaharienne n'était pas désintéressée"

Sputnik Afrique

Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Ferhat Aït Ali Braham, ex-ministre algérien de l'Industrie, décortique le rapport du FMI annonçant, par la voix de l'un... 04.11.2025, Sputnik Afrique

2025-11-04T21:12+0100

2025-11-04T21:12+0100

2025-11-04T21:12+0100

afrique en marche

podcasts

fonds monétaire international (fmi)

économie

politique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/04/1080194275_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aaf4fcb71e8fd912f956556a8bf0d994.jpg

"L'aide internationale financière à l'Afrique subsaharienne n'était pas désintéressée" Sputnik Afrique Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Ferhat Aït Ali Braham, ex-ministre algérien de l'Industrie, décortique le rapport du FMI annonçant, par la voix de l'un de ses responsables pour l'Afrique, la fin progressive de l'aide financière internationale aux pays subsahariens. "On n'est pas en train de parler d'un plan Marshal pour l'Afrique".

"Même avant la crise financière et monétaire internationale de 2008-2009, qui s'est amplifiée par la suite en Europe occidentale particulièrement, provoquant d'énormes pressions budgétaires, dont le traitement est devenu de plus en plus insupportable, les aides financières internationales à l'Afrique subsaharienne, dont parle de FMI, n'étaient pas vraiment de nature à maintenir une certaine cadence de développement dans les pays subsahariens", affirme à Radio Sputnik Afrique Ferhat Aït Ali Braham, économiste et ex-ministre algérien de l'Industrie.Plus étonnant encore, selon l'expert, "quand le FMI parle de cessation ou de tarissement de l'aide internationale, à en croire les propos des rédacteurs de ce rapport, cette aide était financée par cette institution internationale, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est beaucoup plus des aides bilatérales, et rarement des aides multilatérales. Quand elles sont multilatérales, elles proviennent en général d'ONG, sous une forme humanitaire que financière".

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, fonds monétaire international (fmi), économie, politique, аудио