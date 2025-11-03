https://fr.sputniknews.africa/20251103/etudiants-senegalais-en-russie-pas-des-exiles-du-savoir-mais-les-batisseurs-de-demain-1080149638.html

Étudiants sénégalais en Russie: “pas des exilés du savoir, mais les bâtisseurs de demain”

Étudiants sénégalais en Russie: “pas des exilés du savoir, mais les bâtisseurs de demain”

Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain sur Sputnik Afrique, nous partons à la rencontre de Babacar Dieng, président de l’Union générale des étudiants... 03.11.2025, Sputnik Afrique

Étudiants sénégalais en Russie: “pas des exilés du savoir, mais les bâtisseurs de demain” Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain sur Sputnik Afrique, nous partons à la rencontre de Babacar Dieng, président de l’Union générale des étudiants sénégalais en Russie. Avec passion et lucidité, il raconte le quotidien de ces jeunes venus chercher, au cœur du froid russe, la chaleur d’un avenir construit par la connaissance et la solidarité.

Étudier loin de chez soi, c’est bien plus qu’un simple projet académique. Pour des centaines de jeunes Sénégalais et des milliers des jeunes africains installés en Fédération de Russie, c’est une aventure humaine, un voyage intérieur où chaque défi devient une leçon de vie. Selon Babacar Dieng, président de l’Union générale des étudiants sénégalais en Russie, cette expérience forge une génération consciente de son rôle dans la transformation du Sénégal. Ces jeunes, explique-t-il, ne partent pas pour fuir, mais pour apprendre autrement, pour s’ouvrir à un monde nouveau tout en restant profondément enracinés dans leur identité. Ils se forment dans les sciences, l’ingénierie, la diplomatie, des domaines qui, selon lui, seront déterminants pour la souveraineté future du pays. Entre adaptation linguistique, rigueur académique et intégration culturelle, ils découvrent un pays exigeant, mais accueillant, où l’effort est récompensé par l’excellence. Babacar Dieng insiste sur le fait que la Russie n’est pas seulement une destination d’étude, mais un espace de dialogue et d’échange, un lieu où les ponts entre l’Afrique et l’Eurasie se construisent désormais à travers les étudiants.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

