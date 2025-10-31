https://fr.sputniknews.africa/20251031/sanctions-contre-la-russie--un-instrument-inefficace-aux-lourdes-consequences-pour-loccident-1080060409.html
Sanctions contre la Russie: un instrument inefficace aux lourdes conséquences pour l'Occident
Sanctions contre la Russie: un instrument inefficace aux lourdes conséquences pour l'Occident
Sputnik Afrique
Dans cette édition de Sans Détour, l'économiste Jacques Sapir analyse l'impact des milliers de sanctions occidentales contre la Russie. Il démontre leur échec... 31.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-31T13:35+0100
2025-10-31T13:35+0100
2025-10-31T13:35+0100
sans détour
union européenne (ue)
podcasts
sanctions
russie
https://cdn1.img.sputniknews.africa/images/sharing/article/fra/1080060409.jpg?1761914153
L'expert a souligné que les sanctions, présentées comme une arme de guerre économique, n'ont pas atteint leur objectif politique et se sont largement retournées contre leurs initiateurs. Il pointe une asymétrie croissante dans leurs effets réels.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.
russie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
union européenne (ue), podcasts, sanctions, russie
union européenne (ue), podcasts, sanctions, russie
Sanctions contre la Russie: un instrument inefficace aux lourdes conséquences pour l'Occident
Dans cette édition de Sans Détour, l'économiste Jacques Sapir analyse l'impact des milliers de sanctions occidentales contre la Russie. Il démontre leur échec stratégique et leurs effets boomerang dévastateurs sur les économies européennes.
L'expert a souligné que les sanctions, présentées comme une arme de guerre économique, n'ont pas atteint leur objectif politique et se sont largement retournées contre leurs initiateurs. Il pointe une asymétrie croissante dans leurs effets réels.
"Les sanctions ont été efficaces pendant grosso modo 4 mois, 4 à 6 mois sur la Russie. Et puis après, elles se sont dissipées. Mais les effets de ces sanctions [...] sur les économies occidentales [...] sont devenus très importants en 2023 et aujourd'hui en 2025 l'effet cumulatif de ces hausses de l'énergie conduit évidemment à une situation extrêmement difficile, voire dramatique, dans toute une série de branches industrielles", explique l'économiste.
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour
.