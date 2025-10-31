https://fr.sputniknews.africa/20251031/sanctions-contre-la-russie--un-instrument-inefficace-aux-lourdes-consequences-pour-loccident-1080060409.html

Sanctions contre la Russie: un instrument inefficace aux lourdes conséquences pour l'Occident

Dans cette édition de Sans Détour, l'économiste Jacques Sapir analyse l'impact des milliers de sanctions occidentales contre la Russie. Il démontre leur échec... 31.10.2025, Sputnik Afrique

L'expert a souligné que les sanctions, présentées comme une arme de guerre économique, n'ont pas atteint leur objectif politique et se sont largement retournées contre leurs initiateurs. Il pointe une asymétrie croissante dans leurs effets réels.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.

