Mali: comment raviver la flamme du vivre-ensemble?

Mali: comment raviver la flamme du vivre-ensemble?

Dans cet épisode de Tandem Salaha Maiga, président du festival Vivre Ensemble et membre du Conseil national de transition du Mali, analyse les fractures de la... 31.10.2025, Sputnik Afrique

L'invité de Tandem insiste sur la nécessité d'une action concrète et quotidienne de chaque citoyen, au-delà des prières et des attentes placées envers l'État. Pour lui, la paix se construit aussi dans les gestes simples de la vie de tous les jours.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.

