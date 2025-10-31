https://fr.sputniknews.africa/20251031/mali-comment-raviver-la-flamme-du-vivre-ensemble-1080059065.html
Mali: comment raviver la flamme du vivre-ensemble?
Mali: comment raviver la flamme du vivre-ensemble?
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Tandem Salaha Maiga, président du festival Vivre Ensemble et membre du Conseil national de transition du Mali, analyse les fractures de la... 31.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-31T12:06+0100
2025-10-31T12:06+0100
2025-10-31T12:06+0100
tandem
podcasts
société
mali
https://cdn1.img.sputniknews.africa/images/sharing/article/fra/1080059065.jpg?1761908791
L'invité de Tandem insiste sur la nécessité d'une action concrète et quotidienne de chaque citoyen, au-delà des prières et des attentes placées envers l'État. Pour lui, la paix se construit aussi dans les gestes simples de la vie de tous les jours.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.
mali
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
podcasts, société, mali
Mali: comment raviver la flamme du vivre-ensemble?
Dans cet épisode de Tandem Salaha Maiga, président du festival Vivre Ensemble et membre du Conseil national de transition du Mali, analyse les fractures de la société malienne. Il propose des pistes concrètes pour restaurer la confiance et la cohésion nationale.
L'invité de Tandem insiste sur la nécessité d'une action concrète et quotidienne de chaque citoyen, au-delà des prières et des attentes placées envers l'État. Pour lui, la paix se construit aussi dans les gestes simples de la vie de tous les jours.
"Raviver la flamme du vivre-ensemble, c'est d'abord de croire que dans toute société où il y a des êtres vivants, cette flamme du vivre-ensemble doit régner. [...] Chacun a besoin de l'autre pour pouvoir se relever", souligne M. Maiga.
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem
.