L'émission décrypte l'actualité sous un angle régional et international, avec un focus sur le Sahel et l'AES. Elle réunit des personnalités aux profils variés pour une conversation dynamique où les idées s’enrichissent et se répondent, formant un dialogue constructif qui fait avancer la réflexion.
Mali: comment raviver la flamme du vivre-ensemble?
Mali: comment raviver la flamme du vivre-ensemble?
Dans cet épisode de Tandem Salaha Maiga, président du festival Vivre Ensemble et membre du Conseil national de transition du Mali, analyse les fractures de la société malienne.
L'invité de Tandem insiste sur la nécessité d'une action concrète et quotidienne de chaque citoyen, au-delà des prières et des attentes placées envers l'État. Pour lui, la paix se construit aussi dans les gestes simples de la vie de tous les jours.
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.
Mali: comment raviver la flamme du vivre-ensemble?

Dans cet épisode de Tandem Salaha Maiga, président du festival Vivre Ensemble et membre du Conseil national de transition du Mali, analyse les fractures de la société malienne. Il propose des pistes concrètes pour restaurer la confiance et la cohésion nationale.
L'invité de Tandem insiste sur la nécessité d'une action concrète et quotidienne de chaque citoyen, au-delà des prières et des attentes placées envers l'État. Pour lui, la paix se construit aussi dans les gestes simples de la vie de tous les jours.
"Raviver la flamme du vivre-ensemble, c'est d'abord de croire que dans toute société où il y a des êtres vivants, cette flamme du vivre-ensemble doit régner. [...] Chacun a besoin de l'autre pour pouvoir se relever", souligne M. Maiga.
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.
