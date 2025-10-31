https://fr.sputniknews.africa/20251031/leurope-se-construit-elle-sur-la-haine-de-la-russie-1080062687.html

L'Europe se construit-elle sur la haine de la Russie?

Dans ce numéro de Sans Détour, le journaliste Dimitri de Kochko analyse les racines et les manifestations de la russophobie en France. Il dénonce son... 31.10.2025, Sputnik Afrique

Dimitri de Kochko met en lumière une fonction politique nouvelle et troublante de la russophobie, dépassant le simple discours médiatique pour servir un projet de construction européenne éloigné des peuples. Il rapporte une prise de conscience récente sur ses objectifs stratégiques.L'invité a rappelé que la russophobie n'était pas un phénomène nouveau, mais qu'elle puise ses racines dans des stratégies politiques et des falsifications historiques anciennes, remontant bien avant la période contemporaine.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.

