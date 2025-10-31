https://fr.sputniknews.africa/20251031/leurope-se-construit-elle-sur-la-haine-de-la-russie-1080062687.html
L'Europe se construit-elle sur la haine de la Russie?
L'Europe se construit-elle sur la haine de la Russie?
Sputnik Afrique
Dans ce numéro de Sans Détour, le journaliste Dimitri de Kochko analyse les racines et les manifestations de la russophobie en France. Il dénonce son... 31.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-31T13:56+0100
2025-10-31T13:56+0100
2025-10-31T13:56+0100
sans détour
podcasts
histoire
russophobie
https://cdn1.img.sputniknews.africa/images/sharing/article/fra/1080062687.jpg?1761915410
Dimitri de Kochko met en lumière une fonction politique nouvelle et troublante de la russophobie, dépassant le simple discours médiatique pour servir un projet de construction européenne éloigné des peuples. Il rapporte une prise de conscience récente sur ses objectifs stratégiques.L'invité a rappelé que la russophobie n'était pas un phénomène nouveau, mais qu'elle puise ses racines dans des stratégies politiques et des falsifications historiques anciennes, remontant bien avant la période contemporaine.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
podcasts, histoire, russophobie
podcasts, histoire, russophobie
L'Europe se construit-elle sur la haine de la Russie?
Dans ce numéro de Sans Détour, le journaliste Dimitri de Kochko analyse les racines et les manifestations de la russophobie en France. Il dénonce son instrumentalisation pour créer un "patriotisme européen" fondé sur la désignation d'un ennemi commun.
Dimitri de Kochko met en lumière une fonction politique nouvelle et troublante de la russophobie, dépassant le simple discours médiatique pour servir un projet de construction européenne éloigné des peuples. Il rapporte une prise de conscience récente sur ses objectifs stratégiques.
"J'ai été à une conférence géopolitique. Un européiste a parlé du fait que la russophobie était quelque chose de bien utile pour, je cite, "créer un patriotisme européen", témoigne M. de Kochko.
L'invité a rappelé que la russophobie n'était pas un phénomène nouveau, mais qu'elle puise ses racines dans des stratégies politiques et des falsifications historiques anciennes, remontant bien avant la période contemporaine.
"La France a lancé la russophobie. Sous Louis XV, un cabinet noir, avec des intellectuels hongrois et polonais, a trafiqué un faux testament de Pierre Le Grand, dans lequel il disait, soi-disant, qu'il léguait à ses héritiers le devoir de conquérir toute l'Europe. On a prouvé en 1875 seulement que c'était un faux", explique le journaliste.
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour
.