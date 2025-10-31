https://fr.sputniknews.africa/20251031/la-russophobie-dans-les-pays-baltes-il-sagit-dun-genocide-civilisationnel-et-culturel-1080053431.html
La russophobie dans les pays baltes: "Il s'agit d'un génocide civilisationnel et culturel"
Dans cet épisode de Sans détour, Andreï Mamykine, ancien député de la Lettonie au Parlement européen, discute de l’influence des pays Baltes et de l’Europe de... 31.10.2025, Sputnik Afrique
Andreï Mamykine explique comment le manque historique d’étaticité dans les pays baltes est une faiblesse instrumentalisée aujourd’hui par les élites globalistes pour soutenir la ligne russophobe et réduire physiquement la population russe dans ces pays.Ce qui s’accompagne d’une persécution massive des Russes ethniques.Cette russophobie des pays baltes est utilisée par les élites globalistes, empêchant de potentielles élites étatistes de reprendre le contrôle et de faire concurrence aux globalistes.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.
Dans cet épisode de Sans détour, Andreï Mamykine, ancien député de la Lettonie au Parlement européen, discute de l’influence des pays Baltes et de l’Europe de l’Est au sein de l’UE dans le cadre du conflit en Ukraine, sur fond de russophobie galopante.
Andreï Mamykine explique comment le manque historique d’étaticité dans les pays baltes est une faiblesse instrumentalisée aujourd’hui par les élites globalistes pour soutenir la ligne russophobe et réduire physiquement la population russe dans ces pays.
"Il n'est pire ennemi qu'un ancien serviteur". Historiquement, il se trouve que les Estoniens et les Lettons de souche n'ont jamais eu leur propre État-nation. (...) Tout cela a conduit à une diminution rapide de la population russe. Selon diverses estimations d'historiens, elle a diminué de quatre fois en un tiers de siècle."
Ce qui s’accompagne d’une persécution massive des Russes ethniques.
"Des gens comme moi, il y en a probablement déjà une centaine: certains sont en prison, d'autres -Dieu merci- se sont sauvés en Russie, se sont physiquement sauvés. Parce que je pense que s'ils ne m'avaient pas mis en prison et ne m'avaient pas tué en prison, comme ils l'ont déjà fait avec trois défenseurs des droits de l'homme, ils m’auraient de toute façon rendu la vie insupportable."
Cette russophobie des pays baltes est utilisée par les élites globalistes, empêchant de potentielles élites étatistes de reprendre le contrôle et de faire concurrence aux globalistes.
"Mais, malheureusement, les élites mondialistes contrôlent l'Europe à un point tel, elles ont enfoncé leurs griffes si profondément dans ces pays et leurs ressources, qu'elles ne permettent pas à ces forces politiques d'accéder au pouvoir."
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour
.