https://fr.sputniknews.africa/20251031/la-russophobie-dans-les-pays-baltes-il-sagit-dun-genocide-civilisationnel-et-culturel-1080053431.html

La russophobie dans les pays baltes: "Il s'agit d'un génocide civilisationnel et culturel"

La russophobie dans les pays baltes: "Il s'agit d'un génocide civilisationnel et culturel"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de Sans détour, Andreï Mamykine, ancien député de la Lettonie au Parlement européen, discute de l’influence des pays Baltes et de l’Europe de... 31.10.2025, Sputnik Afrique

2025-10-31T09:27+0100

2025-10-31T09:27+0100

2025-10-31T09:27+0100

sans détour

podcasts

pays baltes

russophobie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/images/sharing/article/fra/1080053431.jpg?1761899267

Andreï Mamykine explique comment le manque historique d’étaticité dans les pays baltes est une faiblesse instrumentalisée aujourd’hui par les élites globalistes pour soutenir la ligne russophobe et réduire physiquement la population russe dans ces pays.Ce qui s’accompagne d’une persécution massive des Russes ethniques.Cette russophobie des pays baltes est utilisée par les élites globalistes, empêchant de potentielles élites étatistes de reprendre le contrôle et de faire concurrence aux globalistes.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.

pays baltes

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

podcasts, pays baltes, russophobie