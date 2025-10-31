https://fr.sputniknews.africa/20251031/guerre-en-ukraine-la-configuration-du-conflit-se-clarifie-les-illusions-tombent-1080053535.html

Guerre en Ukraine: "La configuration du conflit se clarifie, les illusions tombent"

Guerre en Ukraine: "La configuration du conflit se clarifie, les illusions tombent"

31.10.2025

Karine Bechet remet en cause la légalité d’un "tribunal" devant condamner -et non pas juger- des crimes imputés à la Russie en Ukraine par les élites globalistes.La spoliation des actifs russes est tentante, mais les instances européennes ne trouvent pas de fondement juridique. Argumenter d’une réparation, qui devrait reposer sur la Russie, alors que le conflit est toujours en cours, est un argument spécieux.Tout cela sur fond de report sine die de la rencontre entre Trump et Poutine, pourtant organisée à la demande même de Trump, qui a changé d’avis.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.

